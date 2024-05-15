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「家庭代工」為餌再誘投資虛幣行騙 10人上當損800萬

警方查扣電腦、筆電、手機、監視器主機、Wifi分享器等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣電腦、筆電、手機、監視器主機、Wifi分享器等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2024/05/15 16:41

〔記者邱俊福／台北報導〕假投資詐騙集團透過臉書Facebook等社群媒體，刊登家庭代工廣告，引誘想要兼差的家庭主婦等上鉤後，要求加入LINE群組，機房人員再於群組內以投資虛幣可輕鬆獲利的假象，誘騙匯款投資行騙，短短2個月，至少有10人上當、財損800萬元。刑事局偵二大隊第二隊今宣布搗破該集團話務機房，逮機房林姓負責人與旗下3名話務手到案。

警方調查，今年2月間，22歲林嫌在新北市蘆洲區承租一間舊公寓，作為詐欺機房，並找來王姓、李姓與葉姓友人擔任話務手，在社群媒體Instagram、Facebook、LINE，以家庭代工賺取外快的方式打廣告，只要有民眾主動詢問，便會要求加入LINE的代工群組。

隨後，機房話務人員會派給簡單的打字工作，並給予1000元薪資，取信被害人，期間機房話務人員並化身代工成員，頻頻在群組內PO文，指稱本身投資虛擬貨幣，輕鬆獲利等訊息，引誘被害人匯款投資，且會以製作的假虛擬貨幣網頁，讓被害人誤以為真的投資獲利，誘使進行加碼，當被害人欲提領獲利時，則再誆稱需先付一筆手續費，最後失聯。

警方據報，經長期蒐證，鎖定該話務機房，上月17日前往搜索查緝，逮捕林嫌與旗下王姓、李姓與葉姓話務手，查扣電腦、筆電、手機、監視器主機、Wifi分享器等贓證物。

林等嫌犯警詢後，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後將林嫌與王姓、李姓等2名話務人員向法院聲請羈押禁見獲准，另葉姓成員則諭令5萬元交保候傳。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

林等4人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

林等4人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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