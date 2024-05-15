高雄名校門口驚傳擄人案 原來是詐團黑吃黑吞百萬

國立鳳新高中校門口驚傳擄人案，警方一查發現來是詐團黑吃黑吞百萬。（翻攝Google地圖）

2024/05/15 11:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕常姓男子主持的詐騙車手集團旗下許姓小弟侵吞100萬元，常男竟設局釣出許男，並在鳳新高中前將許男擄走凌辱，警方獲報花了12小時在前金區某洗車場救出許男，高雄地院依私行拘禁罪判常男等6人徒刑4至9月，均可易科罰金。

判決指出，2022年7月31日凌晨3點多，鳳新高中校門口前傳出擄人案，警方獲報後沿路調閱相關監視錄影畫面，發現被擄走的許姓男子最後落腳在前金區某洗車場，經佈線攻監，花了12小時順利救出許男。

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檢警介入調查時，發現許男是詐騙集團車手，他因與另名吳姓同夥黑吃黑，侵吞100萬元詐騙款項被常姓車手頭發現，常男設局將許男約出後，一行人確認許男到場後，先噴灑辣椒水及持棍棒、安全帽毆打，再強押許男上車，又在車上用毛巾、膠帶捆棒他的眼睛、手部，並取走行動電話，控制人身自由。

許男被帶到前金區洗車場後，被綁在椅子上想辦法籌錢，但錢還沒籌到，警方就已找上門將他救出，並逮捕涉案的常姓男子等6人；高雄地院審理時，常男等人坦承犯行，許男也同意和解，法官依妨害秩序及私行拘禁罪判常男徒刑9月，得易科罰金，其餘5名同夥則被依私行拘禁罪各判徒刑4至6月，均可易科罰金，可上訴。

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