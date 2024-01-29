台中女子當街被搶80萬元 警疑詐團黑吃黑

許姓女子（左）疑擔任車手，今天聽從指示到太平向翁姓婦人（右）收取80萬元現金，沒多久立刻被黑吃黑搶走。（記者陳建志翻攝）

2024/01/29 21:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名許姓女子（28歲）今天下午2點多向警方報案，表示身上一個裝有80萬元現金的背包，當街在太平區新平路的超商前被2名陌生男子搶走，太平分局警方獲報積極調閱監視器查緝，抽絲剝繭發現許女疑為股票投資詐騙集團的車手，才剛收到被害人80萬元的款項就被搶走，懷疑是詐騙集團「黑吃黑」，正擴大調閱監視器追緝兩名搶匪下落。

太平分局今天下午2點多接獲一名許姓女子（28歲）報案，表示剛在太平區新平路3段一家超商前，被2名不明男子搶走裝有80萬元現金的背包，卻無法交待為何攜帶大筆現金？經警方曉以大義追問，才表示上網找工作，對方要求她幫忙收錢，今天依指示到太平收錢。

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許女表示，今天下午搭乘計程車到太平區新平路3段的全家超商，等待被害人翁女（70歲）交付80萬元款項，沒想到才剛收到錢，還留在原地等待進一步的指示時，卻被2名陌生男子搶走背包後快步逃離現場，警方一聽懷疑是詐騙集團「黑吃黑」。

警方循線追查，找到被害的翁姓婦人（70歲），翁女渾然不知碰到詐騙集團，表示從網路上發現投資股票、高額獲利的社團，因此依指示交付80萬元現金投資，希望能獲利，沒想到居然是碰到詐騙集團被騙。

太平分局表示，調閱監視器後發現，2名男子搶走背包後，立刻徒步在附近巷弄逃竄，目前已擴大調閱監視器追查兩名男子下落和幕後集團。

太平分局呼籲民眾，投資理財應多加查證，若遇到稱「投資高報酬」、「穩賺不賠」、「無風險」等誇大不實訊息，應該提高警覺，或隨時撥打165反詐騙專線或110報案向警方求證。

許姓女子疑擔任車手，今天到太平收取80萬元現金，沒多久疑被黑吃黑搶走，兩名男子搶走背包後迅速離開。（記者陳建志翻攝）

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