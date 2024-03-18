新竹首件國民法官案登場 審理詐騙集團「黑吃黑」殺人案

新竹地方法院今（18）日審理首件國民法官案件，選任10名國民法官加上3名正式法官，共同審理2022年12月新竹發生的一起詐團集團因黑吃黑引發的擄人殺人案，同時開放20位民眾旁聽。（記者廖雪茹攝）

2024/03/18 14:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地方法院今（18）日審理首件國民法官案件，今天上午共選任6名正取和4名備取國民法官，加上3名正式法官，於下午開始共同審理2022年12月新竹發生的一起詐團因黑吃黑引發的擄人殺人案，同時開放20位民眾旁聽，全部登記額滿。

新竹地院表示，本案審理今起至21日為期4天，從案情陳述開始，接著是律師和檢察官言詞辯論，3月22日上午為預備審理庭期，預計3月22日下午宣判。

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國民法官參與審理的案件為殺人案。經查，新竹縣竹北警分局於2022年12月29日早上6點多接獲110報案，一名陳姓男子於凌晨4點多，連同租賃的白色BMW轎車遭4名不明人士擄走，警方成立專案小組並調閱被害人行車軌跡，當天上午9點多追到台中市沙鹿區發現該車，攔截圍捕並連開11槍，但嫌犯拒捕，前後衝撞偵防車後逃離，歹徒隨後在龍井區棄車逃逸。

當時專案小組研判，當天被害人車輛曾在苗栗後龍停留約2小時，懷疑陳男可能已遇害，接連兩天到現場地毯式搜尋，隔天上午在人煙罕至的偏僻草叢發現一處土堆，開挖後尋獲陳男的屍體。

警方鎖定5名可疑對象，陸續在彰化和台中緝獲男子徐維韓、郭育廷、謝旻錡；至於張姓主嫌和另一名藍姓男子，則已在案發隔天凌晨潛逃出國，警方報請刑事局協緝到案。5名嫌犯同為彰化社頭人，嫌犯和被害人都曾從事詐騙工作。

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