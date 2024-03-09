無直接證據 國民法官認定殺人封屍 木乃伊桶屍案 酒女判27年半

紅牌酒女蔡嘉樺涉2022年「木乃伊桶屍奇案」，國民法官審理認定蔡女殺人封屍，重判徒刑27年6月。（記者張瑞楨攝）

2024/03/09 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕二○二二年轟動一時的台中市神岡區「木乃伊桶屍奇案」，台中地檢署認定紅牌酒女蔡嘉樺，殺害陳姓男友再用水泥封屍桶內，此案缺乏直接證據，蔡女也全盤否認，並反控陳男是家暴她的恐怖情人；不過國民法官審理庭根據間接證據，包括蔡女諸多掩人耳目、欲蓋彌彰之舉，認定蔡女殺人封屍，重判徒刑廿七年六月，比檢方具體求刑廿五至廿七年的刑期還重。

房東清廠房 發現失蹤3年被害者

卅五歲蔡女被判四項罪名，包括殺人罪判十八年、偽造文書與違反電信法各判二年與三年、棄屍判刑五年，合併執行廿七年六月。死者家屬對刑期感到欣慰；聆聽判決的蔡女不發一語，面無表情還押看守所。

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此案起於二房東於二○二二年十月清理廠房時，發現散發惡臭的桶子，警方查出桶內是已失蹤三年多、宛如木乃伊的陳男屍體；檢方認定蔡女殺人棄屍，將她起訴，蔡女提出無罪答辯。

蔡女欠200萬 承租廠房、掩飾犯行

檢方主張，蔡、陳是同居情侶，蔡向陳借款約二百萬元，發生金錢糾紛，蔡於二○一九年三月載走陳男，打死後承租廠房，購買水泥打漿器等工具將屍體灌水泥封桶，棄置工廠內。

法官認為，蔡女全盤否認犯罪，對案情避重就輕，卻有承租廠房等諸多掩飾犯行之舉，惡性重大，依此重判。律師何志揚認為，判刑比求刑還重，是因蔡女的說詞與證據矛盾，卻否認到底的態度，讓合議庭難以接受。

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