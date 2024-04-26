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Joeman投資車行遭「炮襲」 警漏夜逮8人

監視器拍下安男等人對車行放鞭炮。（記者徐聖倫翻攝）

監視器拍下安男等人對車行放鞭炮。（記者徐聖倫翻攝）

2024/04/26 12:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕18歲安姓男子透過網紅「Joeman」影片介紹得知新莊某車行，安男於是前往欲貸款購車，但安男沒工作，車行以此為由拒絕其貸款，為此安男懷恨在心。25日晚間，安男撂來7名友人，前往車行放鞭炮，毀損店外花盆、汽車，警方獲報於今凌晨將安男等8人逮捕。據悉，該車行Joeman也有投資，是股東之一。

安男今年2月份看了網路影片後，前往新莊區新樹路某車行欲購車，而安男沒有這麼多現款，於是向車行請求貸款。車行審視了安男資格，發現他沒有工作不能貸款，向安男解釋後，安男認為車行口氣帶有嘲諷，悻悻然離開。

2個月過去，安男仍未消氣，25日晚間9時許，安男撂了7名同夥，其中有5名未成年男女，眾人分乘4部機車到場，拿出事先準備的鞭炮、煙火，對著車行亂炸一通，炸完就跑，附近鄰居見狀報警。

新莊警分局獲報即刻展開調查，透過監視器鎖定安男等8人身分，今凌晨在三重、汐止等地，將安男等8人全數逮捕到案。安男向警方承認犯案，並稱遭車行嘲諷非常不悅，所以才會放炮報復。警詢後，依妨害秩序、恐嚇、毀損等罪嫌，將安男等人移送法辦。

Joeman合夥的車行遭人放炮恐嚇。（記者徐聖倫翻攝）

Joeman合夥的車行遭人放炮恐嚇。（記者徐聖倫翻攝）

安男等人將放完的鞭炮煙火丟在現場。（記者徐聖倫翻攝）

安男等人將放完的鞭炮煙火丟在現場。（記者徐聖倫翻攝）

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