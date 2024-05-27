為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

印刷行老闆誤信投資詐騙被騙2145萬 埔里警方續逮車手送辦

南投縣埔里鎮民眾去年11月遭詐騙，金額高達2145萬元，警方繼去年12月逮捕1名詐騙集團車手，日前又循線前往台中市豐原區逮捕另1名車手邱姓男子到案。（圖由埔里分局提供）

南投縣埔里鎮民眾去年11月遭詐騙，金額高達2145萬元，警方繼去年12月逮捕1名詐騙集團車手，日前又循線前往台中市豐原區逮捕另1名車手邱姓男子到案。（圖由埔里分局提供）

2024/05/27 19:56

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮張姓民眾去年11月底遭假投資真詐騙，被騙金額高達2145萬元，埔里分局成立專案小組偵辦，先在去年底逮捕詐騙集團黃姓車手，日前又循線前往台中市豐原區將另1名邱姓車手逮捕到案，訊後依詐欺及洗錢防制法移送南投地檢署偵辦，也持續擴大偵辦。

警方調查，詐騙集團在網路臉書以投資公司名義，標榜投資股票保證獲利為招攬，藉機進行詐騙，開設印刷行的張姓民眾信以為真，陸續以面交方式交付現金給詐騙集團達20多次，合計投入金額達2145萬元，最後發現無法取得本金及紅利才驚覺受騙，向埔里分局報案求助。

埔里分局偵查隊成立專案小組進行偵辦，去年12月透過被害人與詐騙集團成員面交現金220萬的機會先逮捕黃姓車手移送法辦，並持續進行追查，近日再查知詐騙集團車手身分與住所，24日向檢察官聲請拘票，至台中市豐原區逮捕邱姓車手到案。

邱嫌供稱，由於失業亟需工作，看到詐騙集團「上班方式輕鬆，日領薪水2000元」的廣告十分心動，決定加入擔任車手，還持投資公司外派經理的工作證到埔里與被害人面交現金多次。

警方訊後依詐欺、洗錢防制法將邱男移送法辦，也持續向上追查詐騙集團相關成員，警方表示，近年來詐騙案件類型最多的就是假投資真詐騙，遭詐金額也最多，希望民眾不要點擊網路來路不明的連結，勿輕易相信來路不明的投資管道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐美、加華僑削千萬 117人受害
2024/05/27 05:30

詐美、加華僑削千萬 117人受害
毒蟲偽造韓國藝人演唱會門票照片行騙 上百人被詐80多萬元
2024/05/27 14:33

毒蟲偽造韓國藝人演唱會門票照片行騙 上百人被詐80多萬元

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
運將掏近300萬投資紅酒想賺價差 怎料掉入詐騙集團陷阱
2024/05/27 15:11

運將掏近300萬投資紅酒想賺價差 怎料掉入詐騙集團陷阱
錢卡在外匯管理局？假主委冒名騙簿 22人噴飛207萬
2024/05/27 19:41

錢卡在外匯管理局？假主委冒名騙簿 22人噴飛207萬

宜雄絢耀 過嶺生活圈 檜木藝品優質社區
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播