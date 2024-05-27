印刷行老闆誤信投資詐騙被騙2145萬 埔里警方續逮車手送辦

南投縣埔里鎮民眾去年11月遭詐騙，金額高達2145萬元，警方繼去年12月逮捕1名詐騙集團車手，日前又循線前往台中市豐原區逮捕另1名車手邱姓男子到案。（圖由埔里分局提供）

2024/05/27 19:56

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮張姓民眾去年11月底遭假投資真詐騙，被騙金額高達2145萬元，埔里分局成立專案小組偵辦，先在去年底逮捕詐騙集團黃姓車手，日前又循線前往台中市豐原區將另1名邱姓車手逮捕到案，訊後依詐欺及洗錢防制法移送南投地檢署偵辦，也持續擴大偵辦。

警方調查，詐騙集團在網路臉書以投資公司名義，標榜投資股票保證獲利為招攬，藉機進行詐騙，開設印刷行的張姓民眾信以為真，陸續以面交方式交付現金給詐騙集團達20多次，合計投入金額達2145萬元，最後發現無法取得本金及紅利才驚覺受騙，向埔里分局報案求助。

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埔里分局偵查隊成立專案小組進行偵辦，去年12月透過被害人與詐騙集團成員面交現金220萬的機會先逮捕黃姓車手移送法辦，並持續進行追查，近日再查知詐騙集團車手身分與住所，24日向檢察官聲請拘票，至台中市豐原區逮捕邱姓車手到案。

邱嫌供稱，由於失業亟需工作，看到詐騙集團「上班方式輕鬆，日領薪水2000元」的廣告十分心動，決定加入擔任車手，還持投資公司外派經理的工作證到埔里與被害人面交現金多次。

警方訊後依詐欺、洗錢防制法將邱男移送法辦，也持續向上追查詐騙集團相關成員，警方表示，近年來詐騙案件類型最多的就是假投資真詐騙，遭詐金額也最多，希望民眾不要點擊網路來路不明的連結，勿輕易相信來路不明的投資管道。

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