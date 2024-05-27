毒蟲偽造韓國藝人演唱會門票照片行騙 上百人被詐80多萬元
〔記者王冠仁／台北報導〕廖姓男子與徐姓男子是「毒友」，兩人無業又缺錢買毒，在網路謊稱有時下熱門的韓國藝人演唱會門票，利用修圖軟體修改網路上其他演唱會門票的照片，營造「手上有票」假象；兩人再分飾買家與賣家，創造買氣熱絡、眾人搶購的氛圍。警方循線逮人，這才發現他們手上連一張票都沒有，數月來卻以此手法騙了上百位民眾，得手超過80萬元。
台北市刑警大隊今天宣布偵破這起案件，原來31歲廖男與32歲徐男是「毒友」，兩人因為染上毒癮丟了工作，缺錢買毒於是四處行騙，成為詐欺通緝犯。為了躲避警方追查，兩人大多藏身在台中地區的日租套房，而且數日就更換落腳地點，十分狡詐。
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兩人在跑路期間缺錢花用、買毒，他們某次發現網路上有許多人在搶購演唱會門票，認為有利可圖，於是決定用演唱會門票為幌子來行騙。
他們先在網路盜取其他演唱會門票照片，用修圖軟體修改照片中的座位截圖、變造人頭身分證、偽造取票序號及號碼等，營造出「手上有票」的假象。再透過臉書、Dcard、旋轉拍賣等平台，用不同帳號發文要出售門票，還會分飾賣家與買家，營造搶購氛圍。
警方查出，他們這幾個月來，以知名團體或藝人，諸如BLACKPINK、IU、PG ONE
、韓國天團「EXO」成員燦烈見面會等熱門場次門票為幌子行騙。他們在轉賣貼文中寫出「怕被騙的不要來」，許多人以為對方手上真的有票而匯錢，沒料到匯款後對方隨即失聯，民眾這才發現受騙。
警方佈線追查，經長期跟監、蒐證，掌握兩人行蹤後，循線到台中某日租套房逮人，還在屋內查獲作案手機、安非他命吸食器等證物。兩人聲稱自己手上根本沒有門票，「全部都是用騙的」，警方將兩人解送歸案，並另外追究毒品與詐欺罪責。
警方呼籲，民眾網路交易應確實查證，匯款前應先多方查證，以確認賣方確實持有有效票券；民眾應儘可能以正常管道購票，避免犯嫌有機可趁。