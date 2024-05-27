詐美、加華僑削千萬 117人受害

警方鎖定機房落腳處攻堅，發現還有成員正在惡補英文。（警方提供）

2024/05/27 05:30

詐欺慣犯謝嫌等人 分判6至3年徒刑

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子當金主出資成立詐騙機房，吸收有詐欺背景謝姓女子擔任幹部，高薪聘雇國立大學畢業陳姓男子幫成員補習英文，鎖定美、加等國華僑詐騙，警方循線攻堅逮人時，成員竟還在惡補英文，經清查超過一一七人被騙，財損金額超過千萬，案經台中地院審理，除黃嫌外，謝女等人分判六至三年不等徒刑。

高薪聘國立大學畢業生 教授英文

台中市警局刑警大隊偵七隊與打詐中心去年獲報，有詐欺機房在台中地區流竄，查出該機房由三十八歲黃男出資，吸收三十五歲謝女負責機房管理，鎖定美、加等國華僑，假冒電信公司、公安人員，誆稱門號遭冒名申辦涉及刑事案件，協助被害人報案，並將金錢匯至指定帳戶監管。

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為取信被害人，謝女還找來國立大學畢業的三十三歲陳男，以月薪八萬元加抽成，負責英文教學及翻譯交談，甚至在最後關頭臨門一腳，以流利英文應對被害人各種隨機疑問匯款。

警攻堅機房逮人 成員竟還在惡補

警方去年底鎖定該機房落腳處搜索，攻堅當下蒐證到嫌犯將手機朝大樓外丟棄，企圖滅證畫面外，也發現成員正惡補英文，共查獲黃姓主嫌等六人，全案移送台中地檢署偵結起訴。

台中地院審理後，認陳男與其他共犯從事詐騙美加華人，損害我國國際形象至鉅，判有期徒刑三年，而謝女曾因擔任詐欺話務員入監執行，去年一月才執行完畢，出監後再度重操舊業且升格擔任機房指揮，情節嚴重，判處六年有期徒刑，而黃姓主嫌部分，仍在中院審理。

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