運將掏近300萬投資紅酒想賺價差 怎料掉入詐騙集團陷阱

警方配合被害人將詐團約出後，逮捕前來交易的王姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/27 15:11

〔記者陸運鋒／台北報導〕詐騙集團打著投資高級紅酒的買賣生意，在社群軟體隨意尋找目標，台北市一名開計程車維生的余姓運將，上月中旬被拉進群組，對方洗腦可大量低價收購後，再販售賺取價差，余男信以為真投入近300萬元，發現被騙而報案，警方配合約出王姓車手並將其逮捕，警詢後移送偵辦。

北市文山警一分局調查，余男日前在LINE收到陌生人士傳來訊息，對方稱從事酒類買賣生意，洗腦余男可藉由大量收購紅酒後，待價格上漲再做販售，以此賺取價差，而余男在對方慫恿下，以每瓶48600元認購60瓶的2000年拉菲紅酒，共交付291萬6000元現金給對方，但余男事後越想越不對勁，上網搜尋相關資訊後驚覺遭詐騙，進而向警方報案。

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警方獲報後立即組成專案小組，前天配合余男邀約假酒商喝咖啡，假借要再購買紅酒30瓶約150萬元紅酒，等24歲王姓車手出面交易時，隨即將其逮捕，查扣手機、工作證、取款收據等證物，另查獲安非他命吸食器。

警詢時，王嫌坦承在詐騙集團手下工作，但僅是依照指示前來取款，警詢後，依詐欺及毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並擴大追查幕後首腦。警方呼籲，詐騙集團常以交友軟體、投資廣告、社群網站私訊被害人，再以各種名目話術要求交付金錢，切勿輕信來路不明的訊息，避免受害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

余姓被害人被拉入LINE群組後，詐團利用多支帳號洗腦他投資。（記者陸運鋒翻攝）

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