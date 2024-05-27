「青鳥行動」明立院外再現 中正一分局上百警力交管、維安

警方公布交管範圍圖。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/27 19:30

〔記者王冠仁／台北報導〕因應立法院明天繼續處理國會擴權法案，各民間團體響應「青鳥行動」，號召群眾再上街頭聲援、抗議。對此，轄區警方中正一分局表示，明天將投入上百名警力進行維安、交管，也呼籲民眾行經管制路段要遵守警方指揮，共同維護活動交通秩序與安全。

中正一分局指出，青島東路、濟南路1段，於今天與明天每日0時起至晚上12時止，申准舉辦集會活動，管制情形如下。

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今天晚上10時起，濟南路1段（中山南路【不含】至林森南路【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行。明天凌晨0時起，青島東路（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制。

警方說，本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。警方將視現場狀況，彈性管制集會現場周邊路段、擴大周邊交通管制範圍。本次活動管制措施將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。

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