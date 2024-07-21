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偷民宅獲釋竟升級偷檢察官 小賊狡辯「受神明指示」

黃男1個多小時連偷兩戶民宅，被捕時腳上還穿著竊得的登山鞋，顯得突兀與顯眼。（記者張瑞楨翻攝）

黃男1個多小時連偷兩戶民宅，被捕時腳上還穿著竊得的登山鞋，顯得突兀與顯眼。（記者張瑞楨翻攝）

2024/07/21 23:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子今年4月15日潛入2戶民宅行竊，被警方以竊盜現行犯逮捕，台中地檢署給他無保「請回」，他卻潛入戒備森嚴的檢察官辦公室行竊，一天偷竊5次，連檢察官都敢偷，他卻辯稱是神的旨意、是神明指示，檢方聲請羈押獲准，黃男提起抗告，法官認為他無法有效控制偷竊慾望，有反覆犯罪之虞，裁定准予「預防性羈押」。

起訴書指出，黃男4月15日清晨4時許，偷台中市中區蔡姓居民的登山鞋與香菸、打火機，5時許再跑到北區，竊取蕭姓住戶財物，警方於1小時後，在附近以竊盜現行犯逮捕黃男，他腳上還穿著竊得的登山鞋。

竊盜罪本刑是5年以下徒刑、拘役或50萬元以下罰金，但一般的竊盜，通常僅判處拘役，或6月以下徒刑，可易科罰金，台中地檢署偵訊後，認為他沒有持凶器，也非竊盜集團成員，諭令「請回」處分，不料，他當天傍晚5時許，趁檢察官開車進出地下停車場，鐵門開啟之際，他潛入停車場，偷一位檢察官放置未上鎖轎車內的Marmot廠牌外套。

黃男穿上外套，他可能尾隨職員，潛入設有磁扣感應門管制的檢察官辦公區，還入侵鄭姓檢察官辦公室，翻箱倒櫃找不到值錢財物，在走廊被另一位檢察官發現可疑，黃男趕緊落跑，台中地檢署報警。

事隔約4小時，黃男於西區一家加油站，竊取站長放置車內的財物，再度被警方依竊盜現行犯逮捕，他卻否認有竊盜犯意，辯稱這都是神的旨意，是神明指示他巡視檢察官辦公室，查看站長的汽車。

中檢聲請羈押獲准，黃男提起抗告，他改口說，自己喝酒後精神不佳，不能完全自主而偷竊，他有正常工作與固定收入，不必靠偷竊維生，他會自我約束，聲明法官給他交保。

台中地院法官強調，黃男短短2小時行竊兩戶民宅，檢方「請回」後，又犯下行竊檢察官衣服等3次竊盜犯行，一天內反覆竊盜5次（含未遂），足以認定他自制力薄弱，無法有效控制自身慾望，有反覆實施同一犯罪之虞，裁定准予「預防性羈押」確定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃男翻箱倒櫃偷竊民宅，竊案現場一片狼藉。（記者張瑞楨翻攝）

黃男翻箱倒櫃偷竊民宅，竊案現場一片狼藉。（記者張瑞楨翻攝）

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