新竹首件國民法官案 詐團「黑吃黑」殺人案宣判

竹地方法院審理的首件國民法官案件，今（22）日下午宣判。（記者廖雪茹攝）

2024/03/22 17:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2022年12月，新竹發生一起詐騙集團因「黑吃黑」引發的擄人殺人案，成為新竹地方法院審理的首件國民法官案件，今（22）日下午宣判，被告徐維韓、郭育廷、謝旻錡3人就強盜、殺人部分都判無期徒刑，且各褫奪公權終身；另就3人同犯的強制罪，各處有期徒刑5月到6月不等。

徐維韓因先行落網，其羈押期限即將屆滿，檢方申請延押，院方認為其所犯本刑10年以上重罪，有高度逃亡之虞，所以准予延押。

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此案原訂今天下午1點半宣判，因對刑度的評議討論熱烈，延至4點40分始宣判。

國民法官參與審理的案件為殺人案。經查，新竹縣竹北警分局於2022年12月29日早上6點多接獲110報案，一名陳姓男子於凌晨4點多，連同租賃的白色BMW轎車遭4名不明人士擄走，警方成立專案小組並調閱被害人行車軌跡，當天上午9點多追到台中市沙鹿區發現該車，攔截圍捕並連開11槍，但嫌犯拒捕，前後衝撞偵防車後逃離，歹徒隨後在龍井區棄車逃逸。

當時專案小組研判，當天被害人車輛曾在苗栗後龍停留約2小時，懷疑陳男可能已遇害，接連兩天到現場地毯式搜尋，隔天上午在人煙罕至的偏僻草叢發現一處土堆，開挖後尋獲陳男的屍體。

警方鎖定5名可疑對象，陸續在彰化和台中緝獲男子徐維韓、郭育廷、謝旻錡；至於張姓主嫌和另一名藍姓男子，則已在案發隔天凌晨潛逃出國，警方報請刑事局協緝到案。5名嫌犯同為彰化社頭人，嫌犯和被害人都曾從事詐騙工作。

新竹地院首件國民法官案，審理自18日起至21日為期4天，18日共選任6名正取和4名備取國民法官，加上3名專業法官共同審理，同時開放20位民眾旁聽。

竹地方法院審理的首件國民法官案件，今（22）日下午宣判。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北警方2022年12月30日上午在苗栗後龍一處人煙罕至的偏僻草叢，發現被害人遭埋殺害地點土堆，開挖後尋獲陳男遺體。（資料照）

案發前1天，嫌犯於2022年12月28日到新竹縣竹北市被害人住處附近勘察地形。 （資料照）

徐維韓、郭育廷、謝旻錡等3嫌陸續被捕。（資料照）

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