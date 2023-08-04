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    聯利輪罰款中國籍船東擺爛 執行署6600萬起拍

    貝里斯籍散貨輪擱淺台東外海，中國籍船東擺爛不處理，執行署高雄分署9月5日拍賣這艘貨輪。（記者黃佳琳翻攝）

    貝里斯籍散貨輪擱淺台東外海，中國籍船東擺爛不處理，執行署高雄分署9月5日拍賣這艘貨輪。（記者黃佳琳翻攝）

    2023/08/04 09:42

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」載運鋼材，去年3月擱淺在台東外海，脫困後被拖帶回高雄港，救援費加上重油外洩罰款，金額高達8千多萬元，但中國籍船東擺爛不處理，貨主們集資250萬美金（約7400萬）付掉大部分救援費，順利取回貨物後，貨輪還欠1千多萬元，行政執行署高雄分署訂於9月5日拍賣這艘貨輪，起拍價6600萬元，有興趣的民眾不要錯過。

    貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」去年3月8日擱淺台東富岡漁港外，船上有16名船員（11名中國船員、5名印尼船員）及殘油計399.5噸（重油328.7噸、柴油55.4噸、滑油15.4噸），但中國籍船東多次未依照應變會議決議辦理船舶移除相關作業，航港局除依商港法對船東開罰外，並展開脫救作業。

    輪船從台東拖回高雄港安置後，航港局向中國籍船東求償8200多萬元的救援費，加上輪船重油外洩污染海洋也被開罰120萬元，總計欠下8300多萬元；中國籍船東面對高額的欠款竟擺爛裝死，輪船貨主擔心拿不回貨物，集資250萬美金（約7400萬）付掉大部分救援費，順利取回貨物後，貨輪還欠1千多萬元。

    儘管只剩1千多萬元欠款，中國籍船東還是不處理，案件移至行政執行署高雄分署後，執行官決定於9月5日拍賣拍賣這艘貨輪，起拍價6600萬元。高雄分署表示，貨輪1995年由日本建造，總噸位為6653噸，有意願購買者可洽高雄分署承辦人員閱覽鑑價報告，歡迎有興趣應買民眾25日下午5點前與高雄分署聯繫觀覽貨輪現狀（承辦人黃小姐，07-7152158分機413）。

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