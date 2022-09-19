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    中國船東擺爛 聯利輪船長開溜被逮

    聯利輪中國籍船長提行李下船被逮，又被裁定解送回船上。（資料照）

    聯利輪中國籍船長提行李下船被逮，又被裁定解送回船上。（資料照）

    2022/09/19 05:30

    〔記者黃良傑、洪定宏／高雄報導〕貝里斯籍（UNIPROFIT）聯利輪今年初在台東富岡漁港外海擱淺，航港局委託廠商拖離後，拖帶回港等費用達二千萬元，中國籍船東卻置之不理，遭廠商聲請假扣押，因而無法出港，造成船隻與船員被丟包高雄港，十六名外籍船員（含船長）無法上岸，至今形同被關了六個月「水牢」，中國籍楊姓船長甚至私自下船，前晚被解送回船，十六名中國、印尼籍船員揚言今天集體棄船上岸，警方嚴陣以待。

    慘遭丟包高雄港 如同坐水牢

    移民署表示，基於人道關懷，詢問獲交通部航港局回覆指，依規定船舶停港，應預留三分之一人力在船應變，可惜至今船員間協調未果，船員都不願留守，此案還在訴訟中，何時能解除假扣押，法院無法回應。航港局表示，船員如違法上岸，形同偷渡，可能真的要坐牢，回家更難，呼籲船員冷靜。

    聯利輪今年三月八日擱淺台東富岡漁港外海，航港局委託廠商由岸側大型吊車進行貨載減輕，再配合潮汐，三月廿二日成功拖淺，隨後拖往高雄港廿一號浮筒，中國籍船東雖支付吊離貨櫃的大型吊車費用，但包含拖淺、拖帶回港等費用達二千萬元卻置之不理，遭拖帶公司至法院聲請假扣押，因而無法出港，後因颱風移泊十號碼頭。

    聯利輪含船長共十六人，中國籍十一名，另有五名是印尼籍，由於已六個多月未收到工資，還被困在船上，伙食物資補給一度出現問題，後由船務代理公司協助補給，不過船員無法上岸，歸鄉路遙遙無期，六月間在船上掛上中英文「要工資要回家」 抗議布條。中秋節前夕，船上曾鼓噪要求下船返鄉，但航港局要求至少船上需四人留守，其中，中國籍船長、輪機長須留下維護船舶。

    據悉，聯利輪楊姓船長疑與船員吵架，前天一人自行下船至十號碼頭岸上，他攜帶行李箱徒步至九號管制站，被警方逮捕，楊表達不想再回聯利輪，港警總隊依入出國及移民法、兩岸地區人民關係條例移送雄檢，檢方裁示解送回船，前晚船長被解送至聯利輪上。

    航港局強調，為人道處理糾紛，已報請中央疫情指揮中心同意，只要留四名船員，其餘十二名船員就能在廿四小時內離境，可惜至今船員間協調未果，必須等法院指定保管人後，所有船員才能離境。

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