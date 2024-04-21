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台中這支測速桿去年進帳千萬 1、2月又開出470件

台中市大里區國光路2段505號前測速照相桿，去年全年共取締8974件進帳千萬，今年1、2月又開出470件，警方呼籲民眾別超速。（記者陳建志攝）

台中市大里區國光路2段505號前測速照相桿，去年全年共取締8974件進帳千萬，今年1、2月又開出470件，警方呼籲民眾別超速。（記者陳建志攝）

2024/04/21 08:10

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區國光路2段505號前測速照相桿，去年全年共取締8974件，為全市固定測速桿舉發件數第2名，共為市府進帳千萬元，民眾雖抱怨速限僅50公里，一不小心就會超速被開罰，希望能調高速限，不過，公路局台中工務段暫無考慮將速限提高，交大統計發現，今年1、2月又開出470件，呼籲民眾依速限行駛，確保自身與他人行車安全。

市警局交大在大里區國光路2段505號前，往霧峰方向設置一支測速照相桿，統計發現，去年1月至12月，一整年共拍照開罰8974件，件數高居全台中市固定測速桿第二名，依《道路交通管理處罰條例》第40條規定，處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰，若依最低的1200元計算，一整年就為市府進帳超過1076萬8800元。

市警局交大統計，這支測速照相桿今年1月又開出303件，2月則舉發167件，兩個月又開出470件，強調超速帶來的風險包括高速行駛使駕駛人視線範圍變小、反應時間及剎車距離變長、事故嚴重性也會增加，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，呼籲用路人應依速限行駛，隨時注意速度，遇突發狀況，才有充足時間反應，確保自身與他人行車安全。

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