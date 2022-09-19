聯利輪5船員下船「散步」 2小時後返回

滯留高雄港的聯利輪。（讀者提供）

2022/09/19 12:01

〔記者洪定宏／高雄報導〕貝里斯籍聯利輪16名中國與印尼船員，因中國籍船東擺爛，未完全支付款項，貨主向法院對輪船聲請假扣押，導致他們無法離境，也領不到薪資，揚言今天上午「棄船」。

今天上午約9點，中國籍楊姓船長與另4名船員下船「散步」，數十名員警及海巡隊員戒備，會同航港局前去溝通，除了再度聽取他們的心聲，也從法理情角度勸導，大約上午11點返回聯利輪，過程平和。

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航港局強調，為了人道處理糾紛，早已報請中央疫情指揮中心同意，只要留下4名船員（甲級與乙級船員各2人），其餘12名船員就能在24小時內離境，因此船員間將再協調。

另外，聯利輪原本載運鋼材的中國籍貨主，已代替中國籍船東支付250萬美元，因此必須對聯利輪聲請假扣押，儘速完成後續法律程序，才能減少虧損。目前就等貨主依法院指示補足相關文件，航港局也已發函給法院，轉達船員希望早日離境的心聲。

航港局指出，相關處理結果與進度，都已向船員說明，尤其如果內部協調完成，依規定留下處理突發事故的4名船員（甲級與乙級船員各2人），等法院指定保管人後，就能離境，因此再次呼籲船員冷靜面對。

聯利輪今年3月8日擱淺台東富岡漁港外海，航港局委託廠商拖往高雄港21號浮筒，因中國籍船東擺爛，未完全支付款項，貨主向法院對輪船聲請假扣押，導致聯利輪及船員無法離境，船員猶如坐「水牢」，曾掛布條抗議，也多次揚言「棄船」，所幸航港局及警方勸導，貨主也積極處理，抗議過程平和。

船員下船「散步」，警方戒備，後來接受勸導返回。（讀者提供）

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