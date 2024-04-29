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兄弟情用錯地方觸法 落得兩人都被收押

曾姓男子開槍傷人後逃亡3個月狼狽落網。（布袋警分局提供）

曾姓男子開槍傷人後逃亡3個月狼狽落網。（布袋警分局提供）

2024/04/29 23:55

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮1月底發生槍擊案，曾姓男子陪同江姓朋友和江某的情敵鄭姓男子談判，雙方一言不合爆發肢體衝突，曾男拿槍朝鄭男開槍，致鄭某腳及腹部中彈送醫；案發後，江某認為曾男是為他犯案，竟跳出來頂罪被收押。但經警方抽絲剝繭，確認開槍逞兇者為曾男，經3個月追緝逮到曾男，經嘉義地檢署向法院聲押獲准，「兄弟」情用錯地方觸法，落得兩人都被收押的命運。

檢警指出，嘉義縣布袋鎮振寮里1處宮廟前廣場1月28日清晨爆發槍擊案，嫌犯江男與被害人鄭男原本就有過節，後來發現兩人竟先後和同一名女子交往，更互相嗆聲，兩人相約談判時，各自找朋友壯大聲勢，結果雙方起激烈爭執，到場助陣之一的莊姓男子拿出槍枝對空鳴槍警告，曾男則對著鄭男開槍，見鄭男倒地，現場10多人做鳥獸散。

警方到場將腳及腹部中彈的鄭男送醫，並帶回相關民眾訊問，接著循線逮捕自稱開槍的江男和對空鳴槍的莊男，進一步查出開槍傷人另有其人，江男只是出面頂替，經釐清為曾男朝被害人要害開槍。

曾男得知被警方鎖定後四處躲藏，這段時間在台南市新營區、屏東縣一帶流浪，不斷變換交通工具及藏匿地點，一逃約3個月，日前認為風頭過了，返回布袋鎮躲在振寮里朋友住家，警方據報後，27日清晨荷槍實彈破門進入屋內，逮捕剛入睡不久的曾男。

警訊時，曾男避重就輕，否認殺人未遂犯行，但警方掌握確切證後，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後向地院聲請羈押獲准。

嘉義地院29日表示，依曾男陳述及卷證資料，曾男在開槍前應知槍內有子彈，且是近距離射擊被害人，並有意射擊被害人身體，而被害人中槍身體部位內部有多種重要器官，若失血過多將會導致死亡，加上曾男犯後四處逃匿，有逃亡之虞因而准予羈押，全案已有曾男、江男和莊男在押中。

曾姓男子開槍傷人後逃亡3個月狼狽落網。（布袋警分局提供）

曾姓男子開槍傷人後逃亡3個月狼狽落網。（布袋警分局提供）

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