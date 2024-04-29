高雄驚見女子行進間跳車 翻滾一圈起身嚇壞後車

白色轎車行駛中，突然右後車門打開，1名女子從車上跳出。（擷取自爆料公社）

2024/04/29 23:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾今（29）日近中午騎車行經高雄市苓雅區三多二路與凱旋三路口時，驚見前方行駛中的轎車副駕駛座的車門突然打開，隨即有1名女子跳出車外，落地後往前翻滾了一圈，隨即起身撿起掉在地上的物品後，若無其事地離開，但這一幕卻嚇壞在後頭緊急煞車差點輾到女子的騎士。

原PO將女子跳車影片上傳到臉書社群平台，網友看了不禁留言，「命大，頭差點輾過去」、「前幾天不是才有人跳車摔死嗎」、「前滾翻完美落地，這個裁判會給10分」、「這是拍玩命關頭第11集嗎」、「這種被車壓死算誰錯」等。

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對此，轄區苓雅分局警方表示，未接獲相關交通違規報案或檢舉。經檢視影片，1輛白色轎車沿三多二路向東方向行駛，行經凱旋三路時，一女子於行駛中突然開啟右後車門跳車並摔地。

警方通知轎駕駛到案說明，經瞭解為盧男開車載著姊姊與姪女張女，卻於車上發生口角糾紛，張女憤而跳車，本案將依據道路交通管理處罰條例告發違規行為。

盧男以危險方式駕車之行為，違反道路交通管理處罰條例第43條1項1款，可處6000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

女子跳車後在地上翻滾一圈，轎車和後方車輛急煞，幸未被車輾。（擷取自爆料公社）

當時路上車輛眾多，幸好女子跳車後未釀成車禍。（民眾提供）

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