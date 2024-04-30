控丈夫長期性霸凌！人妻外遇後要離婚 法官「這理由」判不准離

彰化某人妻指控丈夫長期性霸凌、用錢談性交換等，違反性自主訴求離婚。法官以人妻未提出有被虐的具體事證，駁回離婚之訴。吵架示意圖，非當事人。（情境照）

2024/04/30 00:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名女子與丈夫相處長期冷淡，經常面對丈夫用言語霸凌，用錢談性交換等，令她對婚姻心灰意冷，因此外遇；後來她向丈夫坦承出軌，也獲得原諒，但關係並沒改善，反而被羅列十大罪狀數落，生理期硬要發生性關係等，讓女子感到精神痛苦不堪，向法院訴請離婚；但丈夫否認性霸凌，也願意扶養孩子長大等。彰化地院審理，認為女子未提出不堪被虐的具體事證，駁回離婚之訴。

判決書指出，兩人於2003年結婚，婚後育有1子1女，然女方指控男方，長期對她不關心，會用言語霸凌她、高壓控制（查機車里程數）、未尊重性自主，多次用金錢、恐嚇方式發生性關係，甚至生理期來也要做，導致她泌尿道反覆感染，並堅持一家四口住在同一房間，以性事當作分房的條件。

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判決書指出，2021年間，女方曾向男方坦承，因一時迷失外遇出軌，後來男方決定原諒，並答應重修舊好，可是女方指控男方行為只是變本加厲，依然多次在生理期間要求發生性行為，或以金錢換取性關係，甚至恫嚇威脅離婚、要求千萬賠償金等，為此她精神耗弱而發生車禍，受驚嚇陰影揮之不去，因此從2021年攜帶女兒回娘家住，從此分居至今。

女方指控，分居期間男方仍在違反其意願下，跟她發生5次性關係，甚至羅列她十大罪狀挖苦她，已滿足他的性需求。女方主張，對於婚姻已無期待，付出18年青春只有不值得，但求兩造好聚好散，因此訴請離婚。

不過丈夫否認有性霸凌、未尊重性自主一事，表示願意改採一人一房方式，修補兩人關係，也願意負擔子女二人學費、生活費等，並解釋若離婚要向妻子跟出軌對象求償千萬，主因是不希望離婚，怕離婚對子女造成不良影響，也會讓雙方長輩操心。

法官審理認為，男方得知配偶出軌時，會有離婚念頭，後來反悔想維持家庭，如此行為是人之常情。經查，女方提出的錄音內容，多是妻子自己說詞，難以此認定男方以外遇為藉口來逼迫女方，或有任何不堪同居虐待事件發生，對於女方訴請判准兩造離婚，並無理由，應予駁回。

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