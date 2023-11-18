花蓮飛行傘事故 縣府：場地不合法、未取得經營許可

花蓮磯崎的飛行傘體驗遊客，在空中安全扣脫落，從空中十公尺高處掉落產業道路，當場失去生命跡象，業者則未取得營業許可。（警方提供）

2023/11/18 21:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉磯崎的飛行傘體驗活動鬧出人命，但飛行傘業者並未取得縣府核發經營許可。花蓮縣府教育處表示，業者目前除了載飛體驗的教練有拿到合格證書，其他包括土地、設置及空域都不符規定，因此無法取得經營許可，縣府已要求業者停業配合調查。

來自嘉義的27歲蕭女和閨蜜、男友到花蓮玩，卻因安全扣鬆脫不幸喪命。業者受訪時表示，他們從2017年就有登記營業，且體育署、縣府今年8月有來調查場地及人員、飛行傘具及安全設備，他們都有符合規定，而且教練也有30多年飛行經驗，在體育署納管後已考取證照，也有投保保險。

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雖業者自稱合法，但主管的花蓮縣府教育處說，業者雖然有經濟部的商業登記，但業者未依體育署法規申請飛行運動業的的飛行傘經營許可證，縣府及體育署確實在今年8月前往執行「無動力飛行運動業安全及消費保護查核」，但業者除了飛行人員具備專業證書之外，其他都只有「部分合格」待改善，加上磯崎位於民航機的航線內屬於會影響飛航安全的飛行管制區域，且降落場設置距離省道及輸電線路不滿50公尺，有造成危險之虞，因此無法核發經營許可。

據了解，體育署的無動力飛行運動及其經營管理辦法是在去年10月頒布，目前花蓮共5家經營載客體驗飛行，且全數都沒有取得合法經營，但許多旅遊網站、部落客都有圖文介紹，業者私下攬客且有包套服務，包括飛行體驗、接駁、空中拍網美影片及照片，以事故業者來說，全套費用每人2980元。業者說，他們也想要合法經營，教練也需要生活，但法令規定太複雜困難，希望政府能協助輔導。

花蓮縣府教育處表示，縣府接獲事故通報後，今天已依體育署的「無動力飛行運動及其經營管理辦法」第11條，成立飛行運動調查小組，今天已通知業者停業，並要求業者配合縣府進行調查。

縣府也指出，體育署法規未制定違規營業罰則，造成地方執法困難，目前地方政府政策也希望輔導業者合法，不過花蓮5家業者的共通問題，包括使用私人土地設置飛行場域未取得所有權人同意或簽訂契約；使用國有土地未取得所有權單位、管理單位同意或簽訂契約，飛行場域使用地類別不符，還得進行地目變更，業者要在管制區飛行還得取得民航局許可，許多問題都需要中央地方共同解決。

花蓮縣內包括磯崎、明利、三棧都有業者發展飛行傘載客飛行活動，但沒有一家合法營業。（記者花孟璟攝）

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