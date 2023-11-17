捏把冷汗！台南警處理違停 驚見手槍上膛準備「隨時應戰」

台南永康警方處理違停車輛，查獲毒品及已上膛的改造手槍。（記者劉婉君翻攝）

2023/11/17 17:19

〔記者劉婉君／台南報導〕一輛違停車輛擋住民宅出入口，台南市永康警分局員警前往處理，沈姓駕駛急忙現身，神色不安且頻頻用身體擋住副駕駛座的車窗，員警赫然發現副駕駛座有毒品吸食器，並於車內查獲1把改造手槍及彈匣等，且手槍上膛疑似準備「隨時應戰」，幸好及時被查獲，全案依違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例案偵辦。

15日晚上，永康警分局永信派出所副所長張碩峯、警員莊竣程、葉紘維等人執行巡邏勤務時，先在永康區復興路發現一部重機車違規跨越雙黃線，上前攔查後在魏姓駕駛身上查獲毒品安非他命1包及毒品吸食器1組等，隨後又接獲民眾報案，指復國一路有車輛擋住出入口，3人抵達處理時，沈姓駕駛急忙現身，企圖用身體擋住副駕駛座車窗，反常行為引起員警注意，並在副駕駛座查獲毒品吸食器，沈嫌自知難逃法網，當場乖乖配合，警方再於車內查獲已上膛的非制式手槍1把、彈匣1個、子彈7顆、安非他命7包及吸食器等證物。

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二案在詢後分別依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等，移送台南地方檢察署偵辦，並持續清查溯源，以淨化選前治安。

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