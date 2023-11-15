忘整車塞1公斤毒品！大剌剌違停遭攔查 「懦夫救星」現形

警方攔查古男結果起出大量毒品。（警方提供）

2023/11/15 21:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市古姓男子昨開車外出，疑因拉K拉到忘我，壓根忘了車上到處塞藏各式毒品，結果因大剌剌違停遭攔查，加上車內飄散出濃臭K他命燃燒餘味，連同鋼鐵人、懦夫救星等包裝的毒咖啡包一併無所遁形，合計超過1公斤毒品全數曝光，警方懷疑他涉嫌運販毒，訊後全案依毒品罪嫌送辦，並深入溯源追查。

台中市警局保安警察大隊特勤中隊副中隊長黃介甫、分隊長鄭仲淯、小隊長楊育峻、警員黃奕彰及蕭子翔等5人，當晚近9時巡經北屯區敦富路與南興北三路口，發現一輛自小客紅線違規停車，遂趨前實施盤查，發現24歲古姓駕駛面露慌張，且車內還飄出疑似K他命燃燒後的塑膠臭味，立即要求下車受檢。

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結果警方光目視車內，就發現後座地板紙袋內有大量毒品咖啡包，當場告知權利後以毒品現行犯逮捕並實施附帶搜索，並在駕駛座車門及副駕駛座前置物箱，發現100多包毒咖啡包及K他命夾鏈袋數包，共計查扣第二級毒品1128公克、第三級毒品28公克，總計超過1公斤。

警方表示，查獲的毒咖啡外包裝，分別印上鋼鐵人、藝妓、懦夫救星、藍帶等，企圖魚目混珠，另外還查扣K他命8小包、毒梅錠5片、9萬4200元及電子秤、行動電話等證物，而古男警訊中供稱，為滿足自身吸毒所需才一次購足備貨，但警方對其說詞存疑，懷疑他是涉嫌運販毒的小蜜蜂，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再深入追查毒品來源。

保大表示，中市各分局、刑警大隊遇有重大案件如持槍歹徒或需攀降攻堅破門逮捕行動，都會向保大申請特勤中隊支援，今年迄今支援攻堅計53場次，比去年同期增加20場次，此外特勤中隊平日也負責巡邏勤務，秉持一貫主動出擊、積極任事，因而查獲大量毒品，有效打擊犯罪，可謂攀降、攻堅一把罩，查緝毒品有一套。

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警方查扣的毒咖啡包等各式毒品。（警方提供）

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