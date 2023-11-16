蘆洲傳出2人當街被強押上車 警以車追人火速1小時逮6嫌

蘆洲警方獲報當街擄人，一小時在八里攔下兩輛涉案轎車，救出兩名被害人，逮獲主嫌洪男等六嫌。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/16 22:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲傳出兩名男子當街遭強押上車，警方獲報時，涉案車輛已離去，緊急過濾車牌追查，發現涉案的兩車逃往八里，隨即趕往查緝，在路上攔獲兩台犯案車輛，救出張姓、簡姓兩名被害人，逮獲帶頭的洪姓男子等6嫌，並查獲毒品、刀械，全案依妨害自由、妨害秩序、傷害、毒品案送辦。

蘆洲警方調查，蘆洲區三民路110巷與水湳街口15日凌晨傳出有人打架，歹徒分乘兩車，見兩名張姓、簡姓男子出現，6名惡煞湧上，將張、簡兩人押上車逃逸，警方獲報到場，以車追查嫌犯，在八里發動攔截圍捕攔獲兩車，22歲洪嫌、19歲陳嫌、王姓、徐姓少年，30歲邱嫌、28歲許嫌，並查扣愷他命18公克、4把刀械、球棒等證物，警詢後依妨害自由、妨害秩序、傷害、毒品等案移送新北地檢偵辦。

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警方調查案發原因，為被害人張男向洪嫌借車，衍生一萬餘元機車罰單債款，洪嫌催討多次，約對方談判未果，將張男及其友人強押上車，原要載到八里山區毆打，但全被警方攔截圍捕；警方將續追有無其餘被害人。

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蘆洲警方獲報當街擄人，一小時在八里攔下兩輛涉案轎車，救出兩名被害人，逮獲主嫌洪男等六嫌。（記者吳仁捷翻攝）

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