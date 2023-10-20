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首頁　>　社會

台中警車鳴笛追偷酒賊 過路口機車攔腰撞釀2傷

警車鳴笛示警通過紅燈路口，遭機車攔腰撞上。（警方提供）

警車鳴笛示警通過紅燈路口，遭機車攔腰撞上。（警方提供）

2023/10/20 17:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間菸酒行今天上午遭竊，警方鎖定竊賊機車「以車追人」，中午發現機車出沒通報警網攔截圍捕，其中一輛警車鳴笛示警通過東區一處紅燈路口時，遭另輛騎車雙載年輕人攔腰撞上，所幸兩人經送醫均無生命危險，而竊賊也被其他警網逮捕到案。

台中市第二分局文正所今天上午10點多，接獲轄區菸酒行報案，稍早一名男子佯裝消費者入內，趁機偷走一瓶價值5千多元的洋酒，警員李旻哲調閱監視器，發現竊賊犯案得手後騎車逃逸，透過車行軌跡辨視系統「以車追人」，11時42分查出機車出沒太平區旱溪西路與東光一街（往中山路方向）一帶，立即通報線上警網圍捕。

李員同時間駕駛巡邏車趕往，中午12時41分，車行軌跡辨視系統顯示，機車經過北區五權、柳川東路（往中清路方向），李員隨即折返往市區方向行駛，途中開啟警示燈、鳴按警鳴器示警，於精武路直行通過旱溪西路口時（紅燈），遭一輛雙載沿旱溪西路直行（往十甲路方向，綠燈）的機車攔腰撞上。

因撞擊力道不小，除造成機車車頭受損，巡邏車右側車頭、擋風玻璃及後照鏡也受損，分別為23歲、24歲的葉姓男騎士及陳姓女乘客受傷送醫，所幸經醫治均無生命危險，警方表示，雙方經呼氣酒酒均無飲酒情事，詳細事故原因將由交大事故處理組後續分析研判，並調閱相關監視器影像釐清發生經過。

二分局表示，將持續關心2人傷勢及治療情形，並協助保險處置事宜，至於偷洋酒的52歲邱姓竊賊，也在隨後被警方逮捕到案，而員警駕駛巡邏車執行勤務，雖有開啟警示燈及警鳴器取得優先路權，惟仍需注意其他用路人安全，將持續利用各種集（機）會加強宣導，以維護市民與員警生命、身體及財產安全。

兩名年輕人當場跌坐地上。（警方提供）

兩名年輕人當場跌坐地上。（警方提供）

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