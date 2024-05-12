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遊覽車國道變換車道擦撞轎車肇逃 警通知駕駛到案將罰款扣照

遊覽車強行由外側車道切換至中線車道，與中線車道的轎車發生擦撞。（翻攝社會事新聞影音）

遊覽車強行由外側車道切換至中線車道，與中線車道的轎車發生擦撞。（翻攝社會事新聞影音）

2024/05/12 11:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一輛遊覽車於昨（11）日下午於國道一號北向苗栗造橋路段，強行由外側車道變換至中線車道，擦撞到行駛於中線車道的轎車後逃逸，被後方車輛行車紀錄器拍下PO網。國道二隊警方今天表示，昨已受理轎車駕駛報案，將通知遊覽車駕駛到案說明，經查證屬實，可處1000到3000元罰鍰，並吊扣駕照1到3個月。

有網友昨於社會事新聞影音平台上傳「超兇遊覽車變換車道未保持距肇事」。國道二隊警方今表示，經查該路段為國道1號北向119.2公里苗栗縣造橋路段，肇事經過為1輛遊覽車行經該路段從外側車道變換至中線車道時，擦撞行駛於中線車道的轎車而肇事。

國道二隊警方表示，造橋分隊於事發當下，接獲轎車駕駛何姓男子報案後，立即至現場處理，無人受傷，但轎車右側葉子板及後照鏡有擦撞損傷，惟該輛遊覽車肇事後未停車即逕自離去。

國道二隊警方表示，警方事後亦已聯繫上該肇事遊覽車駕駛古姓男子，並通知其到案說明，經查證屬實可依道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

國道二隊呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角及安全間距，再開始變換。

轎車右側葉子板有擦撞損傷。（警方提供）

轎車右側葉子板有擦撞損傷。（警方提供）

轎車右側後照鏡有擦撞損傷。（警方提供）

轎車右側後照鏡有擦撞損傷。（警方提供）

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