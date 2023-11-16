史上最大安毒走私 黑市價逾23億 1.2噸安毒 藏貨輪垃圾運進港

刑事局破獲史上最大宗安毒走私案，查扣1.2噸安毒及百餘公斤Ｋ毒。（記者姚岳宏攝）

2023/11/16 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局破獲有史以來最大宗的安非他命毒品海上走私案，販毒集團將海上貨輪接應來的一．二噸安毒及百餘公斤Ｋ毒，利用分裝貨輪運至港口，再由路上接應準備供應國內各中大盤的毒梟時，運毒車隊被刑事局於高雄港五十八號管制站前攔截圍捕，先逮捕負責運毒的六十八歲男子葉燿誠等人，再循線查獲五十一歲幕後金主李建良到案，詢後依運毒罪移送高雄地檢署偵辦，葉男等八人均遭羈押禁見。

高雄港管制站前 攔截運毒車隊

據了解，一般大型貨櫃輪在海上航行途中製造的垃圾，會由小型分裝貨輪接運至附近國家港口丟棄，毒梟發現此漏洞，將一噸多的毒品夾藏在垃圾中走私入境，幸而我國警方早有消息，否則這批市價逾廿三億元的毒品流入市面，後果不堪設想。

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刑警出身的警政署長黃明昭今年二月接獲線報，指有運毒集團籌劃自高雄港走私大宗毒品入境，經刑事局偵三大隊專案小組深入調查，發現葉男等人疑曾走私少量不明物品來台，目的應是測試有無破綻，警方掌握行動軌跡後，派員跟監蒐證。

運毒及幕後金主等8嫌 均收押

今年八月七日，警方發覺集團成員密集聯絡，進一步動員保三總隊及高雄市警局卅多名警力埋伏跟監，於高雄港管制站前攔截運毒車隊，除查獲一．二噸安毒及一一九．九公斤Ｋ他命，並查扣運毒的「飛燕」號貨輪及逮捕印尼籍船長、船員，再溯源拘提幕後金主李建良，查扣六百餘萬元現金等證物。

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