男坐機車上酒測超標被送辦 法官判無罪關鍵原因曝

劉姓業務喝酒、坐上發動的機車，但否認酒駕，辯稱發動機車是為給行動電源充電，法官認為這不算駕駛行為，判他無罪。（記者王捷攝）

2023/11/17 07:04

〔記者王捷／台南報導〕劉姓男子喝了酒，坐上發動的機車，警員見他隨時要騎走的樣子，上前對他酒測，結果超標，依公共危險罪移送，但劉男否認酒駕，辯稱發動機車是為給行動電源充電，且已請了替他騎機車的代駕，所以他才先發車等人，法官也認為這不算駕駛行為，判他無罪。

今年7月，劉男喝了三杯啤酒，跨上發動的機車、車燈亮起，警方發現他的機車沒有立中柱、側柱，同時他也沒戴安全帽、正在滑手機，車頭逆向停放在紅線區域，因此上前對劉男酒測。

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但劉男在還沒酒測前，就直說雖然他有喝酒，但只是剛從餐廳走出來坐在機車上，要打電話要請人來載他，不過警員認為機車有發動就算駕駛行為，且劉男的機車疑似有移位，加上未立中柱和側柱，讓警方質疑他剛剛有騎車，或是等一下馬上要騎走。

到了法院，劉男辯稱，發車是為了給行動電源充電，因為從事業務的關係，平常就會用機車幫行動電源充電，他當時正在等代駕來騎他的機車，所以才會利用時間給行動電源充電。

法官採信劉男的說法，因此案件焦點在於「駕駛」行為的法律定義，法官認為，「駕駛」需有移動交通工具的意圖與實際控制，若劉男上車是為了要充電，那就不算是駕駛行為、不構成酒駕，警員認為的「有發動就算騎車」在法律上沒有明確支持，即使劉男的機車停放位置與平常不同，也不足以證明他有駕駛行為。

另外，簡易庭認為，若酒醉後坐上車僅為休息、檢查、修理、收拾或取物，而無使車輛移動意圖，即使啟動引擎，行為不會引起交通危險，就不適用公共危險罪，所以劉男最後被判無罪。

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