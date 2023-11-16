「驚世前空姐」涉縱火燒死丈夫 不認罪三度判15年徒刑

被稱為「驚世前空姐」的李女，始終辯稱自己無殺人之意，高等法院台中分院更一審判刑15年。（取自臉書）

2023/11/16 15:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕被網友稱為「驚世媳婦」，曾任空姐的李姓女子，與楊姓男子結婚後對公公婆婆施暴，公婆聲請家暴保護令獲准，李女心生不滿，竟於2021年3月11日清晨，對年紀小她7歲的楊姓丈夫澆淋汽油點火，楊男一個半月後不治，一審與二審依殺人罪，判處這名「驚世前空姐」15年徒刑，卻被最高法院發回更審，高等法院台中分院今天更一審判決，將始終宣稱無殺人之意的李女判處15年徒刑，可再上訴。

判決書指出，都喜歡鳥兒的李女與楊男，兩人於「鳥社團」認識，一見如故，兩人交往5個月結婚，「姊弟戀」雖修成正果，李女還強調二人是「靈魂伴侶」，但婚後不到兩個月就變調，李女指控，公婆認為她比楊男年長，無法生育，對她態度丕變，雙方衍生衝突，李女還在臉書社團上，指控婆婆虐待她，婆婆則反指李女施暴，包括腳踹、勒頸、呼巴掌或砸毀物品、威脅縱火燒房子。

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李女一度於網站貼文，指責公婆，此公審貼文引發網友兩極評價，網友並稱呼李女是「驚世媳婦」，或「驚世前空姐」。

台中地院於2021年3月9日，核發「暫時保護令」給公婆，不料，警方尚未送達給李女，同年月11日，李女對丈夫楊男潑灑汽油縱火，丈夫楊男80％皮膚灼傷，同年4月25日不治，李女事後辯稱無殺夫之意，宣稱「只是想嚇嚇他（丈夫）」，她自己也灼傷，台中地院一審於去年6月，依殺人罪判刑15年，高等法院台中分院二審於今年2月，再度判處15年，上訴最高法院，卻發回高等法院台中分院更審。

李女於上述審理時，始終不承認自己有殺人之意，她對自己買汽油潑灑等行為，造成丈夫楊男死亡的後果深感後悔，但她強調，自己被楊男家暴對待，公婆又因她年長楊男7歲而為難她，雙方婚後相處不睦，她一時激動之下，才會淋汽油在丈夫楊男身上，但她並無殺人之意，她也沒有縱火燒死楊男的理由與動機，而是希望長期欺騙她的丈夫楊男能對她說實話。

不過，高等法院台中分院更一審今天判決，認為李女殺人屬實，依殺人罪判處15年徒刑，可上訴。

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