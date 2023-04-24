沖冷水、噴殺蟲劑虐死97歲公公 驚世媳婦判刑5年定讞

戚女虐死公公，最高法院維持更一審見解，認定她行為時精神病發作得減刑，依傷害致死罪判刑5年定讞。（資料照）

2023/04/24 11:12

〔記者溫于德／台北報導〕5年前台北市戚姓女子連兩天照顧年近百歲的公公，卻以沖冷水、噴殺蟲劑等方式虐待公公致死。一審認定戚女犯傷害致死罪，但行為時受精神障礙影響，諭知無罪；二審改依殺人罪判刑15年；更一審再度認定戚女犯傷害致死罪，也考量戚女行為時精神病發作得減刑，改判5年徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

2018年12月20日，40歲戚女照顧丈夫的高齡97歲養父，她要求公公回房午睡被拒，竟把人拉進浴室，以沖冷水、噴殺蟲劑、腳踩胸口等方式凌虐；隔天上午，她又因為公公未聽從指示如廁，再度將人拉進浴室，以沖冷水、擺放冷凍魚肉與雞肉在身上等方式凌虐，導致年邁體弱的公公不堪凌辱，呼吸衰竭死亡。檢方依傷害致死罪嫌起訴戚女。

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法院審理時，戚女辯稱案發時受到幻聽跟幻覺影響，才對公公做這些事，稱「我真的是病得很嚴重」，請求依刑法19條第1項規定諭知無罪；丈夫證稱，太太確實有精神病。

士林地院一審指戚女犯傷害致死罪，但根據北市聯醫陽明院區對戚女做的精神鑑定報告可知，戚女患慢性思覺失調症，案發時有幻聽、妄想症狀，導致無法理解、判斷現實，即使案發後住院強制治療，仍不斷與病友和醫護起紛爭，還曾拿刀追殺母親，因此戚女犯案時無辨識行為能力，諭知無罪，監護治療5年。

高等法院二審依據公公傷勢、看護證詞、以及台大醫院精神鑑定結果，研判公公當時持續被戚女攻擊、傷害、凌虐，導致死亡，且戚女犯案時有辨識行為能力，其凌虐手法踐踏人性尊嚴，犯後不知悔改，撤銷一審無罪判決，改依殺人罪判刑15年。

案經最高法院撤銷發回，高院更一審再度改認戚女犯傷害致死罪，並考量戚女嫌惡公公年老無積蓄且需僱工看護，行為時因精神病發作，得依刑法19條第1項規定減刑，改5年徒刑。最高法院駁回她的上訴定讞。

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