柴柴汪星人隨機搭霸王車 騎士無奈報警靠晶片找到飼主

「柴柴」逃家又搭霸王車，幸好女騎士報案，在員警黃閔歆（右）的協助下，順利找到飼主。（民眾提供）

2024/07/10 09:22

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄1名女騎士前（8）日騎車行經自強二路，路中突然1隻柴犬跳上她的機車搭霸王車，女騎士立即靠邊停車，但等了一陣子仍不見飼主出現，只好報警處理，員警見天熱擔心柴犬迷路太久，當場餵水、吹電風扇助狗狗散熱，也幸好柴犬有植入晶片，順利聯繫到飼主領回。

新興分局自強所指出，女騎士因家中也有養狗，雖然被這隻逃家的「柴柴」突然跳上機車，愛狗的她驚訝之餘卻也臨危不亂，先停靠在路邊等候是否有飼主在找狗，未料飼主一直沒有現身，擔心狗狗是離家或迷路，因此連忙直奔派出所報案。

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員警見狀，先是將柴犬安置在所內，提供水讓牠解渴，而這隻柴犬相當乖巧、十分親人，員警見柴犬身軀乾淨無異味且毛色有光澤，應是有人飼養，遂帶到動物醫院掃描體內是否植有晶片，所幸經由動物醫院查詢晶片，終於得知飼主聯繫方式。

飼主李先生（22歲）接獲員警通知，這才得知愛犬Liven竟偷跑出去，哭笑不得地表示Liven相當喜歡外出，每次帶他出門時，牠都興奮異常，不過這次還跳上別家的機車也嚇壞飼主，日後會更加看管好愛犬，避免造成用路人的危害，也相當感謝民眾及警方的熱心協助，讓Liven在最短的時間內重回主人身邊，結束這奇幻的旅程。

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