運將超商買茶葉蛋 熱心助警阻詐50萬元逮1車手

陳姓運將超商買茶葉蛋，熱心助警阻詐50萬元，逮1名蘇姓車手送辦。（讀者提供）

2024/07/10 09:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名陳姓運將到鳳山區鳳南路一間超商買茶葉蛋，發現一名男子神情緊張「怪怪的」，且穿著特徵與車手外型相符報案，警方據報到場查獲蘇姓男子，持有多張假投資公司工作證，警方當下阻詐50萬元，起獲毒咖啡包2包共6.06公克，警訊後將蘇男依詐欺、洗錢防制法及毒品罪嫌送辦；陳姓運將助警逮車手表示深感欣慰，謙稱為社會盡一份棉薄之力。

警方今表示，陳姓計程車司機（45歲）7月7日下午到鳳山區鳳南路一間超商買茶葉蛋，發現一名男子神情有異，驚覺「這個人怪怪的」，且穿著特徵與警方宣導車手外型相符，趕緊跑到超商外通報警方，疑似詐騙車手逗留超商。

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鳳山警分局五甲派出所據報趕赴現場，發現該名男子上前盤查，果真查獲蘇姓男子身上持有多張假冒投資公司工作證，並於他的身上起獲毒咖啡包2包共6.06公克，將他帶回所內偵辦。

警方調查，蘇姓男子（26歲）坦承為詐騙集團車手，也坦承持有毒品、但否認販毒，初步清查當日面交取款金額50萬元，警訊後將蘇男依詐欺、洗錢防制法及毒品罪嫌送辦，全案將擴大偵辦。

警方事後聯繫陳姓運將表示，常聽到電台播報警方查緝車手新聞，且對於詐騙集團惡行深感痛恨，能順利協助警方逮獲詐欺車手，減少無辜民眾血汗錢遭詐騙，他表示深感欣慰，謙稱自己只是為社會盡一份棉薄之力的市民！

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陳姓運將超商買茶葉蛋，熱心助警阻詐50萬元，逮1名蘇姓車手送辦。（讀者提供）

警方查扣多張假冒投資公司工作證及毒咖啡包2包共6.06公克。（讀者提供）

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