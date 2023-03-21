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    縱火燒夫「驚世空姐」續押 可能關到殺夫案定讞直接服刑

    檢方向法院聲請羈押李女獲准，她可能會羈押至殺夫案判決定讞後，直接服刑。（民眾提供）

    檢方向法院聲請羈押李女獲准，她可能會羈押至殺夫案判決定讞後，直接服刑。（民眾提供）

    2023/03/21 18:03

    〔記者張瑞楨／台中報導〕被稱為「驚世空姐」因縱火燒死丈夫，一、二審判刑15年的李姓前空姐，因暴力毆打公婆，而被法院依家庭暴力傷害罪判刑6月，今天服刑期滿出獄，不過，實際上她並未出獄，檢方向高等法院台中分院聲請羈押獲准，她可能會被羈押到三審判刑確定，接續發監執行。

    李女公婆對媳婦出獄之說甚感恐慌，今天表示希望李女能「關到死，一命抵一命」，台中女子監獄則表示，今天有媒體到台中女監等候李女未果，因為李女另案判刑（指縱火燒死丈夫），檢方向二審法院聲請羈押，法院裁定准予羈押。

    至於李女縱火燒死被她稱呼為「靈魂伴侶」的丈夫（楊姓男子）一案，法院判決書指出，李姓女子對公公婆婆施暴，包括勒頸、腳踹婆婆，公婆聲請家暴保護令獲准，李女心生不滿，於2021年3月11日清晨，對年紀比她小7歲的楊姓丈夫澆淋汽油點火，楊男一個半月後不治，台中地院一審依殺人罪判刑15年，台中高分院則於上月宣判，同樣判處15年徒刑，全案可上訴三審。

    李女自稱曾擔任過空姐，與相差7歲的丈夫都同樣喜歡鳥兒，於「鳥社團」認識，一見如故，兩人交往5個月，李女就嫁給楊男，「姊弟戀」雖修成正果，李女還自稱二人是「靈魂伴侶」，但婚後不到兩個月就變調。

    李女婚後指控，公婆認為她比楊男年長，無法生育，對她態度丕變，雙方衍生衝突，李女於臉書社團上，指控婆婆虐待她，還貼出手臂被咬傷的照片，指控婆婆咬人、對她塗抹辣椒醬，婆婆也控李女對她腳踹、勒頸、呼巴掌，以及砸毀物品、威脅縱火燒房子等暴力行徑，雙方衝突愈演愈烈，李女甚至於臉書上訴諸公審，引發網友正反兩極評價。

    2021年3月9日，台中地院核發「暫時保護令」給公婆，不料，警方尚未送達給李女，同年月11日就發生縱火燒夫案，李女事後辯稱無殺夫之意，宣稱「只是想嚇嚇他（丈夫）」，她自己也灼傷，自行拿滅火器撲滅住處火勢，丈夫楊男則因全身皮膚面積80％三度灼傷，2021年4月25日死亡。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    李女縱火燒死丈夫，並波及廚房。（民眾提供）

    李女縱火燒死丈夫，並波及廚房。（民眾提供）

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