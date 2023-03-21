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    前空姐燒死丈夫 死者父母質疑事先預謀「盼關到死」

    楊男父母表示，兒子（最右）很優秀，30多歲就被妻子燒死。（記者歐素美翻攝）

    楊男父母表示，兒子（最右）很優秀，30多歲就被妻子燒死。（記者歐素美翻攝）

    2023/03/21 16:26

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區李姓前空姐於2021年縱火燒死丈夫，二審判刑15年，目前審理中，並因暴打公婆遭法院依家暴、傷害罪判刑6月，2022年收押後直接服刑，原定今天期滿出獄，結果因他案繼續接押，她的公婆今天表示，李女燒死丈夫後不聞不問 ，從未誠心悔改，僅在二審時於法院敷衍道歉，甚至他們二人為兒子買的房子，李女至今不願拋棄繼承，並曾揚言要放火燒他們，讓鄰居都擔心被波及，質疑李女是預謀殺人，「希望她關到死，一命抵一命」。

    死者的媽媽表示，李女本來今天要出獄，社會局還特別通知要他們注意小心，但李女8個月來都沒認錯，將責任推給兒子，並不放棄兒子的遺產，要他們「慢慢等」，鄰居也都很怕她來找他們麻煩被波及，強調李女在案發後都沒有道歉，還一直污衊兒子家暴，沒有辦法原諒，二審判15年根本不夠，原本想只要她認錯就好，但辦理兒子後事才知李女曾結婚又離婚，並將他們為兒子保險的受益人從父親改為她自己，希望「一命抵一命，判李女死刑」。

    死者父母說，因李女曾毆打他們，並揚言要放火燒他們，大兒子去世後，小兒子擔心李女又來找麻煩，家裡不僅裝設監視器，還有滅火器及住警器等，以防萬一。

    不過，死者的父親也說，李女前科累累，加上傷害罪及殺人罪還在上訴中，尚未判決，她目前應不會節外生枝來找麻煩。強調兒子很優秀，就讀軍校時各項表現都很傑出，因李女半夜騷擾父母，又很兇很潑辣，夫妻大打出手，並非兒子家暴，反而是兒子被打申請保護令，這2年面對開庭及兒子去世，很煎熬，不懂李女為何不好好認錯、悔過，讓人生重來，而是不斷持續污衊兒子。

    死者父親並指出，李女心機很重，放火當天自己逃命都來不及，但事後房子裡面卻找不到健保卡、身份證等資料，質疑李女「百分之百事先預謀」。

    前空姐李女與丈夫因喜歡鳥，在社團相識後交往5個月就結婚，但李女婚後質疑公婆認為她比丈夫大7歲，無法生育，對她態度180度大轉變，不僅家暴公婆，2021年3月11日清晨，李女與丈夫楊男發生口角，李女竟情緒失控提油縱火燒夫，造成楊男全身80%二度灼傷，李女也全身45%二至三度灼傷，雙雙送醫，楊男搶救45天後仍告不治，李女遭殺人罪起訴，二審皆判刑15年，目前仍在審理中。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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