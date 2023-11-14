中華電信2萬點數限時兌換？民眾差點被簡訊詐騙

嘉義民眾收到假冒中華電信的詐騙簡訊，差點被騙。（記者林宜樟翻攝）

2023/11/14 09:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕詐騙手法層出不窮，最近嘉義有民眾接獲簡訊，稱是中華電信提醒有2萬累點即將清零，可限時兌換好禮，網址還有「cht」字母，民眾誤以為真，點進連結進到網站時發現有異狀，致電中華電信客服詢問，才知道原來是詐騙簡訊，若不慎點入，可能會被假網站詐騙。

嘉義民眾說，日前接獲簡訊，內容為「中華電信：提醒您門號尚有20,000累點即將清零，商城好禮限時兌換」，內容還有含有「cht」字母的網站連結，因類似中華電信英文簡稱，誤以為真而點入，後來在看兌換網站時，覺得有異狀，因此打給中華電信客服求證，才知最近有許多類似詐騙簡訊。

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中華電信11月1日在「hami point」官網發布「重要公告」，張貼多種跟累點、積分、兌換商品相關的詐騙簡訊，內容冒用中華電信名義，濫發積分或點數到期簡訊以騙取個資，要求民眾輸入手機，造假積分有效提示資訊，並透過假的支付驗證，騙取民眾的信用卡資訊及驗證碼。

中華電信提醒，勿點擊不明網域連結（如：chtcoonm-vip、cutt.ly、chttrad.top），且留意詐騙簡訊內容經常包含錯字（＂賬＂戶）、簡體字（回＂复＂）或中國用語（激活、鏈接）。民眾勿直接留下個人資料或輸入帳戶、密碼，Hami Point服務皆採中華電信會員（網址https://member.cht.com.tw/）認證，完成會員認證或使用Hami Pay APP登入後才能使用點數。

中華電信說明，中華電信或Hami Point任何服務皆不會以電話等方式要求用戶提供信用卡、身分證字號及銀行號帳號等個人資料，由中華電信撥出的來電電話內容不會顯示「+」或「+886」，若有疑問請掛斷電話後另外撥打165防詐騙專線或中華電信客服專線0800-080-412。

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