自由日日shoot》境外搞詐騙 黑幫幾成標配

50歲台灣籍吳姓男子在柬埔寨波比市的一輛車內遭近距離槍殺身亡。 （取自柬中時報，記者姚岳宏翻攝）

2023/11/14 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕自去年陸續傳出有國人被騙去柬埔寨淪為「豬仔」的事件爆發後，外界這才得知黑幫介入詐騙程度之深。道上人士透露，目前會跑到境外搞詐騙的兄弟，大多是在台灣混不下去、需要跑路者，或是想急速壯大勢力的新興堂口，他們「唯利是圖」，常為了蠅頭小利就痛下殺手，此次喪命的吳姓台灣男子極可能因此成為槍下亡魂。

常為蠅頭小利就起殺機

資深刑警指出，過去黑幫常以圍事、開賭場等「傳統手段」為生，隨著時代變遷，許多新生代幫派分子嫌這些方式賺錢太慢，轉而從事毒品與詐騙謀取暴利。尤其在竹聯幫明仁會高調舉辦春酒後，更是讓許多幫派中的「屁孩們」紛紛群起效尤。

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不過，詐騙是一種高度分工的犯罪，也需要不少設備與技術，不少黑幫起先會與詐騙集團「學習」再自立門戶。目前活躍的詐騙集團，幾乎都與黑幫有所關聯，尤其不少年輕黑幫份子更將詐騙、博弈、地下匯兌結合，創造「洗錢一條龍」，以利將犯罪所得合法化。

一名道上兄弟也說，由於過往竹聯幫跟柬埔寨的淵源頗深，因此近年來柬埔寨成為黑幫境外搞詐騙的「首選」，因為透過黑幫勢力的穿針引線，才能夠跟當地勢力結合，迅速解決食衣住行、設備、設置機房等問題。

此外，由於不少年輕幫眾「勢單力薄」，因此許多小鬼為了賺錢、上位，也會跟其他不同幫派的人合作。像是刑事局在今年初，就曾破獲一起竹聯幫與四海幫成員合作的柬埔寨人口販運案，他們以「免費招待香港旅遊」為誘餌，誘騙兩男兩女到柬埔寨從事詐騙工作。

另名高階警官推測，此次魂斷異鄉的吳男，在詐騙集團架構中位屬中階幹部，他可能沒上繳款項，才會被約出談判，破裂後隨即在車內痛下殺手。

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