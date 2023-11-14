台嫌詐團首腦在柬埔寨遭爆頭！13年前在台灣海削逾千萬

台男在柬埔寨遭近距離槍殺身亡，當地警方釐清案情。（擷自柬中時報網站）

2023/11/14 00:11

〔記者姚岳宏／台北報導〕柬埔寨波比市本月7日發生一起台灣人被殺命案，50歲台籍吳姓男子疑被仇家誘出，在車內副駕駛座遭近距離槍殺3槍身亡，台柬兩國警方初步調查，吳男有兩國都有詐騙犯罪紀錄，疑擔任網路賭博及詐騙機房首腦，可能與人結怨或黑吃黑遭設局殺害，警方稱已掌握重要線索，有信心短時間內緝捕罪犯歸案。

據指出，2010年新竹市警方破獲一處詐騙機房，死者吳男當時擔任機房首腦，該機房跨國經營，吳男特別聘請有廣東口音的香港人，來台擔任機房成員，專騙中國人。

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當時吳男為確保機房安全，採軍事化管理，週一至週五強迫住宿，只有星期日才「放封」，平時禁絕與外界聯繫，除提供住宿，三餐皆由吳男女友煮食，得手騙款採獎金制度；該詐團掌握卅多萬筆中國人個資，成立2個月，獲利逾千萬元台幣。

當年由於還未修法，詐騙罪刑不重，吳男2014年前往柬埔寨，在當地又因電信詐騙案被逮，遭遣返回台，但因證物沒移交也無其他證據，吳男在台並無起訴，沒多久吳男出境，據知輾轉又回柬埔寨發展詐騙老本行至今。

當地警方本月7日在波比市一處荒地，發現一輛被遺棄的白色汽車，車裡有具男性屍體，初步鑑識發現死者吳男後腦、右眼和太陽穴被子彈射中，法醫根據死者臉部已發黑發腫，判斷死亡時間至少已有2天。

當地警方說，死者坐在副駕駛座，死者可能與槍手同車，遭槍手近距離射殺身亡，目前遺體被安放在當地一間寺廟，等待家屬認領；外交部已協助安排家屬前往處理後事。

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