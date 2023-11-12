別亂點！他收「交通違規罰鍰」簡訊 登錄監理app查不到

近期有網友收到交通罰單的繳納簡訊，上登錄監理服務app查詢卻找不到該筆記錄。（圖擷取自PTT）

2023/11/12 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕近來詐騙手法日新月異，有名網友近期收到一則簡訊，指稱他「有一筆交通違規罰鍰逾期未到案」，並要求他點入連結且限期繳清。不過他實際登錄監理服務app查詢，卻找不到該筆違規紀錄。因此，他好奇詢問「這到底是不是詐騙？」，貼文曝光後，引發網友們熱議，紛紛表示「這一看就詐騙」。

該名網友在網路論壇「PTT」上發文，表示收到了一則簡訊，內容為「有一筆交通違規罰鍰逾期未到案，請於2023/11/12日前繳納，請點此鏈接及時查詢繳費，逾期未繳費者，將傳送執法機關，如已繳清請忽略此短訊！」，原PO仔細查看連結後發現結尾為「.top」，細看網址又覺得很像監理站的官網，讓他相當疑惑詢問「這到底是不是詐騙」？

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原PO表示，收到簡訊後，就上網登錄監理服務app查詢，卻始終找不到該筆交通違規紀錄，讓他感到非常混亂。貼文曝光後，不少網友指出，「短訊、鏈接就支語，百分百詐騙」、「這年頭，你還敢點連結哦」、「你看上面號碼這麼奇怪」， 更有網友表示，若交通違規未繳，通知會寄掛號到戶籍地，並由本人至郵局領取罰單，也提醒其他人別上當，千萬別亂點。

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