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刑事局公布第三季高風險賣場排名 「7-11賣貨便」居首

刑事局公布今年第三季民眾通報高風險賣場排名。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局公布今年第三季民眾通報高風險賣場排名。（記者姚岳宏翻攝）

2023/11/13 15:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局統計今年第三季「高風險賣場」前5名，依序為「7-11賣貨便」、「旋轉拍賣」、「蝦皮購物」、「臉書marketplace」及「全家好賣+」，警方提醒，在賣場官網及所屬App，宣導賣場人員絕對不會以需開通認證或需簽署金流協議等理由要求民眾匯款，也請民眾勿加入不明LINE客服、或點擊不明網址連結提供個人資料，避免個人資料外洩致遭詐騙。

警方指出，近期拍賣平台個人「賣家」遭詐騙案件有增加趨勢，歹徒假冒買家利用臉書Messenger或拍賣平台聊天系統聯繫賣家，以「無法下單」為由，給予假拍賣平台客服連結、QR Code，再假冒客服人員，以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊。

歹徒並以認證或簽署等名義，要求賣家操作ATM或網路銀行將款項匯出，這與以往歹徒先竊取消費者個資後，假冒電商名義致電以解除分期付款話術詢問銀行資料，再偽冒銀行人員致電要求操作ATM、網路匯款之情形有別。

目前國家通訊傳播委員會已針對「+886」開頭之來話進行攔阻及導入語音警示，刑事局呼籲，看見來電顯示開頭帶「+」號或「+67」等號碼自稱國內電商或銀行業者，或通話過程聽到「解除分期付款設定」、「重複扣款」、「升級VIP」及「賣場認證」等關鍵字要求操作ATM、網路匯款時，請提高警覺，掛斷電話自行聯繫電商官方客服查證；必要時，可撥打165反詐騙諮詢專線求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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