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郭書瑤胞弟涉共諜案 最快本週偵結

扯鈴教練郭伯廷涉入共諜案被諭令20萬元交保。（讀者提供）

扯鈴教練郭伯廷涉入共諜案被諭令20萬元交保。（讀者提供）

2023/11/13 09:36

〔記者錢利忠／台北報導〕中共近來極力想刺探我方軍情，軍方通報檢調偵辦後，台北地檢署今年7月至8月間發動數波搜索，陸續依違反國家安全法將涉案的退役士官兵、中華民國扯鈴聯盟草創人兼理事魯紀賢、林明慧、林姿穎、常德隆、李得勝、海巡署第8岸巡隊士官兵馮世維、扯鈴教練趙亦偉及中籍田姓女子等8人聲押禁見獲准；藝人郭書瑤的胞弟也涉案，因魯男等5人押期將屆，最快本週偵結起訴。

此案除了退役軍士官涉案以外，藝人郭書瑤的胞弟、扯鈴教練郭伯廷，也因在工作上與魯男有往來，被諭令20萬元交保。

北檢表示，此次被查辦的主嫌之一為魯紀賢，其自去年4月起，透過退役的士、官兵來接觸、拉攏、吸收相關軍事單位的士官兵，進行發展組織的行為，並伺機刺探、蒐集軍事等情報，涉犯修正前的國安法等罪嫌；針對任何危害國家安全案件均將縝密蒐證，強力偵辦，嚴懲不法，以保障國家安全，維護社會安定。

檢調掌握，魯紀賢為中華民國扯鈴聯盟草創人兼理事，其自軍中退伍後，深耕扯鈴運動，並因此與擔任扯鈴教練的郭伯廷結緣；此次魯男涉入國安法案件，與魯熟識的郭伯廷因而波及。

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