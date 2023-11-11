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退役軍官遭中共吸收介選2少將聲押獲交保 歸亞蕾妹被約談

橋頭地檢署。（記者蔡清華攝）

橋頭地檢署。（記者蔡清華攝）

2023/11/11 15:18

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦退役軍官遭中共以招待出國方式吸收拉攏，宣傳「和平統一」、「一國兩制」等統戰思想並發展組織，9日發動搜索，聲押孫姓退役少將、祝姓民間人士、及劉姓退役少將3人，法院裁定60至50萬元交保，檢方不服裁定，將向高雄高分院提出抗告。

橋頭地檢署主任檢察官顏郁山、檢察官蔡婷潔、李明昌、盧惠珍9日指揮法務部調查局高雄市調查處、國家安全維護工作站，約談中華民國退伍軍人協會10多人，昨以違反國安法及選罷法罪嫌向橋頭地院聲請羈押。

據了解，2017年至2023年間，中方長期物色、引介我國國軍特定階級、軍種退役之高階軍官赴中國及美國等地接受落地招待，提供對岸統戰組織接觸、拉攏甚至吸收我方退役軍官機會，並宣傳「和平統一」、「一國兩制」等統戰思想而為發展組織。

孫姓、劉姓2少將夥同祝男遭中共勢力吸收後，以自身所具軍方人脈優勢，資助舉辦特定活動，並在活動中支持特定候選人，並分別發送粽子及花生糖等禮品，以此方式支持特定候選人。

藝人歸亞蕾的妹妹歸亞蒂因擔任被告牽涉的協會擔任行政人員也被檢方約談，但經調查後未列被告。

檢方認為，祝姓、劉姓、孫姓3人犯罪嫌疑重大，且有羈押之原因及必要性，爰向法院聲請羈押禁見，經法院今晨裁定，祝男及劉男兩人均各以50萬元交保並限制出境出海；至於孫男則以60萬交保並限制出境出海。檢方不服裁定，將向高雄高分院提出抗告。

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