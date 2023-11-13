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蔣緯國前秘書涉共諜案 上將、中將等「30顆星星」被約談

橋檢偵辦國軍退將涉嫌共諜疑案，案情急轉直下，後續發展深受外界矚目。　（記者鮑建信攝）

橋檢偵辦國軍退將涉嫌共諜疑案，案情急轉直下，後續發展深受外界矚目。　（記者鮑建信攝）

2023/11/13 07:17

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄橋頭地檢署偵辦國軍退役將領疑被中國吸收涉嫌發展組織等案，退將孫海濤等人被法官裁定交保外，約談的20多位退將，包括多名中將、上將，合計竟多達30顆「星星」，另名葉姓退役少將獲檢方交保，案情急轉直下。

據了解，已故2級上將蔣緯國前秘書祝康明、海軍退役少將孫海濤和高雄市退伍軍人協會理事長退役上校劉萬禮等3人被對岸吸收後，2017至2023年期間，涉嫌拉攏國軍退役將領前往中國、美國等地接受落地招待，並接觸中國統戰部門人員，宣傳「和平統一」、「一國兩制」等思想。

檢調辦案人員日前大規模搜索，祝、劉、孫等3人涉嫌違反國安法外，其中孫、劉2人另涉嫌接受對岸資助，購買粽子及花生糖等禮品送人，支持特定候選人，觸犯反滲透法和正副總統選舉罷免法，並認為3人涉案情節重大，聲請法院羈押，法官裁定祝、劉各50萬元交保，孫60萬元交保，均限制出境。

值得一提，被約談的20多退將，包括中將、上將等多人，總計高達30顆星星，其中葉姓退將在台北應訊，檢方予以交保候傳，使得案情急轉直下，辦案人員將比對被告祝等人供詞，並過濾扣案資料，擴大追查，案情後續發展深受矚目。

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