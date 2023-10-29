為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

陸軍上校向德恩涉共諜案 防「潛逃投共」延押2個月

陸軍步兵上校向德恩涉嫌共諜案，被高雄高分院認定有潛逃投共之虞，裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

陸軍步兵上校向德恩涉嫌共諜案，被高雄高分院認定有潛逃投共之虞，裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

2023/10/29 21:46

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍上校向德恩被對岸吸收後，涉嫌收受56萬元報酬，簽署「投降誓約書」，1、2審均被依貪瀆罪，判處徒刑7年半，並因羈押期限將屆，高等法院高雄分院認為他有潛逃投共之虞，裁定延長羈押2個月。

據了解，2019年10月間，陸軍步兵訓練指揮部前作戰研究發展室上校主任研究官向德恩（已免職），被自稱媒體高層的邵維強（另案審理）吸收後，在隔年元月間，簽下「投降誓約書」，並涉嫌收取每月4萬元，共56萬元報酬。

高雄地院、高雄高分院依違反貪污治罪條例，均判處有期徒刑7年半，褫奪公權4年，他不服上訴，案由最高法院審理中。

由於向嫌2個月羈押期限將屆，高雄高分院開庭調查後，認為他所犯之罪為最輕本刑10年以上重罪，並經1、2審法院判處重刑，其面臨重罪審判或執行，基於趨吉避凶、脫免刑責而不甘受罰的人性心理，本有畏罪逃亡的相當可能性。

此外，被告前為上校軍官，歷任國軍重要職務，依其經濟能力及職務性質，經中共統戰機構透過邵維強引介吸收，涉嫌收受中共賄賂而簽署誓約書，承諾在中國侵台戰爭作為軍中內應而消極不抵抗，更有潛逃投共，以規避重罪刑罰之高度可能，有相當理由足認有逃亡之虞，裁定自11月6日起，延長羈押2個月，可抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
上校月收4萬簽「投降誓約書」 向德恩二審仍判7年半
2023/09/21 10:41

上校月收4萬簽「投降誓約書」 向德恩二審仍判7年半
不能排除候選人暗中投共 矢板明夫：大家眼睛要擦亮
2022/11/23 23:29

不能排除候選人暗中投共 矢板明夫：大家眼睛要擦亮
上校淪共諜╱向德恩獲指示 刺探陸軍副司令
2022/11/23 05:30

上校淪共諜╱向德恩獲指示 刺探陸軍副司令
邵維強利誘軍官 名牌包收買枕邊人
2022/11/23 05:30

邵維強利誘軍官 名牌包收買枕邊人

掌握氣候變遷大趨勢
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播