陸軍上校向德恩涉共諜案 防「潛逃投共」延押2個月

陸軍步兵上校向德恩涉嫌共諜案，被高雄高分院認定有潛逃投共之虞，裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

2023/10/29 21:46

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍上校向德恩被對岸吸收後，涉嫌收受56萬元報酬，簽署「投降誓約書」，1、2審均被依貪瀆罪，判處徒刑7年半，並因羈押期限將屆，高等法院高雄分院認為他有潛逃投共之虞，裁定延長羈押2個月。

據了解，2019年10月間，陸軍步兵訓練指揮部前作戰研究發展室上校主任研究官向德恩（已免職），被自稱媒體高層的邵維強（另案審理）吸收後，在隔年元月間，簽下「投降誓約書」，並涉嫌收取每月4萬元，共56萬元報酬。

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高雄地院、高雄高分院依違反貪污治罪條例，均判處有期徒刑7年半，褫奪公權4年，他不服上訴，案由最高法院審理中。

由於向嫌2個月羈押期限將屆，高雄高分院開庭調查後，認為他所犯之罪為最輕本刑10年以上重罪，並經1、2審法院判處重刑，其面臨重罪審判或執行，基於趨吉避凶、脫免刑責而不甘受罰的人性心理，本有畏罪逃亡的相當可能性。

此外，被告前為上校軍官，歷任國軍重要職務，依其經濟能力及職務性質，經中共統戰機構透過邵維強引介吸收，涉嫌收受中共賄賂而簽署誓約書，承諾在中國侵台戰爭作為軍中內應而消極不抵抗，更有潛逃投共，以規避重罪刑罰之高度可能，有相當理由足認有逃亡之虞，裁定自11月6日起，延長羈押2個月，可抗告。

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