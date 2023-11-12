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遭前男友父伸鹹豬手 少女事後竟問：你有愛我嗎？

洪男性騷擾兒子的少女前女友，被判刑3個月。示意圖。（資料照）

洪男性騷擾兒子的少女前女友，被判刑3個月。示意圖。（資料照）

2023/11/12 00:39

〔記者王捷／台南報導〕少女A遭前男友爸爸洪姓男子按摩鼠蹊部性騷擾，案發後卻對洪男出現依賴現象，會稱他「老欸」，還會問是否愛她、想她？洪男以此辯稱兩人關係親密，在沒有鑑定證人的情況下，院檢解釋A女有「斯德哥爾摩症候群」，認定洪男犯成人對兒童性騷擾，判處3個月徒刑。

性騷案發生在去年6月，A女與學姊B女在洪男住處聊天，A女突然說肩膀痠痛，洪男借機帶她3樓房間內按摩，不當觸摸，A女感覺怪怪的，立即離開，但案發後，她對洪男卻出現了某種心理依賴。

洪男得知A女向外人透露遭性騷擾，試圖勸阻她提出告訴。接受調查時，洪男也辯稱A女會稱呼他為「老欸」，還曾問是否「愛她」、「想她」，試圖解釋兩人有較親密的關係。

不過，檢察官調查時發現，這些親密對話在「案發前」並沒有出現，A女在「案發後」卻有明顯的情感表達，這個矛盾行為，院檢認為是斯德哥爾摩症候群的表現。

院檢不採信洪男的辯解，認定他違反了兒童及少年福利與權益保障法，也觸犯了性騷擾防治法，考量到洪男的行為及A女出現斯德哥爾摩症候群，決定加重刑罰，判處3個月徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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