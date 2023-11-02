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士官長夜闖女兵寢室打手槍留「嘉明味」 被撤職慘丟退伍金

劉姓士官長戴乳膠手套，夜闖女兵宿舍打手槍並留下精液，被軍中命撤職，形同退伍金全丟，他不服提告，仍被北高行判決敗訴。（情境照）

劉姓士官長戴乳膠手套，夜闖女兵宿舍打手槍並留下精液，被軍中命撤職，形同退伍金全丟，他不服提告，仍被北高行判決敗訴。（情境照）

2023/11/02 10:38

〔記者溫于德／台北報導〕後備指揮部劉姓士官長，前年某日凌晨戴乳膠手套潛入女兵寢室「尻槍」，還將「嘉明」留在地板上，驚動就寢中的女兵；他事後被撤職並停止任用5年，形同退伍金全丟。但劉自稱心理受創才有這些行為，提告請求撤銷懲處，台北高等行政法院指他身為軍中領導幹部，其所為導致女性同仁心理恐懼，因此軍方處分沒有問題，判他敗訴。

劉男是在前年12月28日凌晨執行營區巡查勤務，當天3時許他戴乳膠手套沿著營舍二樓廁所管路間攀爬，侵入3樓女兵寢室，趁女兵們就寢之際打手槍，並在地板上留下一灘精液。後來有一名女下士被驚醒，寢室燈也亮起，劉男立刻從原路返回。

事後軍方召開懲罰評議會，認定劉男言行不檢，命他撤職並停止任用5年，形同退伍金全丟。他不服，提起行政訴訟。

劉男主張自己任職國軍22年，期間工作表現認真且獲獎無數，每年考績都在甲等以上，這次會發生這件事，也是因為他的家中房屋裝潢，向銀行貸款後，廠商卻捲款潛逃，導致家人只能住在連大門都沒有的房屋。

劉男進一步指出，他除了得扶養家人，還要負擔貸款，壓力大到幾乎崩潰，心理受創之際才會戴上乳膠手套自慰，再爬到女兵寢室將精液甩在地上，接著搖床叫醒女兵後離開。

劉男強調他的目的是想犯錯被記過退伍，並非性騷擾女兵，但懲罰應該不至於到最嚴重的撤職，因此軍方處分違反比例原則，應予撤銷。

北高行說明，劉男無故侵入女兵寢室自慰，已被刑事法院依侵入住宅罪判處拘役40日、得易科罰金定讞；而他利用職務之便所做的行為，已非單純性騷擾，

北高行審酌劉男身為軍中領導幹部，卻不知檢束言行舉止，害女性同仁心理恐懼，屬重大違失行為，因此軍方的處分沒有問題，判他敗訴。可上訴。

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