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控羅姓藝人逛萬聖城強拍、挑釁 「兔女郎」已到警局提告性騷擾

女子控羅姓藝人強拍、挑釁，已到警局提出告訴。（擷取自Dcard）

女子控羅姓藝人強拍、挑釁，已到警局提出告訴。（擷取自Dcard）

2023/11/02 00:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕羅姓藝人被控10月29日在桃園萬聖城強拍、挑釁裝扮成兔女郎的女子，女子將過程PO網求助，但也有現場目擊網友為羅姓藝人平反。據悉，該名女子已到桃園警分局對羅姓藝人提告性騷擾，警方也已依規定受理。

當事女子在Dcard發文詢問，「萬聖節被藝人性騷，請問該怎麼辦」，她指出，29日她穿著兔女郎裝，跟朋友走在萬聖城路上，羅姓藝人突然冒出來詢問，「可以拍你們嗎」，她口頭拒絕便走過，大概3分鐘後羅姓藝人卻跑到她面前，舉起手機對著她拍，還挑釁大喊，「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦」，同行有人則很快擋在鏡頭前，羅姓藝人拍完後就往回跑，當事女子當下嚇傻了，認為已經受到性騷擾。

女子發文後，許多網友撻伐羅姓藝人。但也有現場目擊網友留言幫平反，還原當時過程指出，羅姓藝人當時帶著老婆跟小孩逛萬聖城，也很禮貌詢問扮成兔女郎的女子能不能拍照，反倒是女子和朋友很跩、很挑釁的語氣說不能，還一起大聲嘲笑，後來女子還說，「你拍我可以報警喔」，這時羅姓藝人才回，「這裡是公開場所，是可以拍的，你懂不懂法律？」然候就走開了。

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