KTV包廂廁所強吻女性友人 法官認定強制猥褻代價18萬

宜縣李姓送貨員在KTV包廂廁所強吻女性友人，法官認定犯強制猥褻罪，判6月徒刑，可易科18萬元罰金。（情境照）

2024/05/13 22:46

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣44歲李姓送貨員，在KTV包廂內廁所強吻一起唱歌的女性友人小芬（化名），檢察官依強制罪及性騷擾罪起訴，但一審法官認為，親吻嘴巴足以使人興奮或引起性慾，也在滿足自己的性慾，改依強制猥褻罪處刑，考量李男無前科，處有期徒刑6月，可易科18萬元罰金。

判決指出，去年9月間，李姓送貨員偕同妻子、男性友人阿文、小芬共4人，到羅東鎮一家KTV歡唱，唱到一半，小芬進入包廂內廁所，如廁後走出廁所之際，李男擋住去路，把她推進廁所，再將廁所門半掩，徒手抓著女方肩膀欲親吻，小芬用手反抗，怒斥「你知不知道自己在做什麼？」等語，李男仍未停手，強行親嘴得逞。

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之後，小芬走出廁所，李男妻子問她怎麼了嗎？小芬回答沒事，等到離開KTV，小芬才傳簡訊告知李妻事發經過，「你老公強親，我有推開，如果你們吵，場面難看」等訊息，同時向警方報案，由宜蘭地檢署偵結起訴。

宜蘭地方法院合議庭認為，案發當時，李男先將小芬推進廁所內，再抓著她的肩膀強吻嘴巴，小芬以手推反抗及言語制止，李男猶未罷手，終至強吻嘴巴得逞，足見其行為非利用被害人來不及抗拒，而是明確違反被害人意願，屬於猥褻行為，已非性騷擾防治法第25條第1項所指的性騷擾而已。

合議庭斥責李男為一己私慾，不顧他人性自主決定權，違反小玲意願對其為猥褻行為，造成一定程度傷害，實不可取，所為已觸犯刑法224條之強制猥褻罪，全案審結，處有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

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