為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

KTV包廂廁所強吻女性友人 法官認定強制猥褻代價18萬

宜縣李姓送貨員在KTV包廂廁所強吻女性友人，法官認定犯強制猥褻罪，判6月徒刑，可易科18萬元罰金。（情境照）

宜縣李姓送貨員在KTV包廂廁所強吻女性友人，法官認定犯強制猥褻罪，判6月徒刑，可易科18萬元罰金。（情境照）

2024/05/13 22:46

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣44歲李姓送貨員，在KTV包廂內廁所強吻一起唱歌的女性友人小芬（化名），檢察官依強制罪及性騷擾罪起訴，但一審法官認為，親吻嘴巴足以使人興奮或引起性慾，也在滿足自己的性慾，改依強制猥褻罪處刑，考量李男無前科，處有期徒刑6月，可易科18萬元罰金。

判決指出，去年9月間，李姓送貨員偕同妻子、男性友人阿文、小芬共4人，到羅東鎮一家KTV歡唱，唱到一半，小芬進入包廂內廁所，如廁後走出廁所之際，李男擋住去路，把她推進廁所，再將廁所門半掩，徒手抓著女方肩膀欲親吻，小芬用手反抗，怒斥「你知不知道自己在做什麼？」等語，李男仍未停手，強行親嘴得逞。

之後，小芬走出廁所，李男妻子問她怎麼了嗎？小芬回答沒事，等到離開KTV，小芬才傳簡訊告知李妻事發經過，「你老公強親，我有推開，如果你們吵，場面難看」等訊息，同時向警方報案，由宜蘭地檢署偵結起訴。

宜蘭地方法院合議庭認為，案發當時，李男先將小芬推進廁所內，再抓著她的肩膀強吻嘴巴，小芬以手推反抗及言語制止，李男猶未罷手，終至強吻嘴巴得逞，足見其行為非利用被害人來不及抗拒，而是明確違反被害人意願，屬於猥褻行為，已非性騷擾防治法第25條第1項所指的性騷擾而已。

合議庭斥責李男為一己私慾，不顧他人性自主決定權，違反小玲意願對其為猥褻行為，造成一定程度傷害，實不可取，所為已觸犯刑法224條之強制猥褻罪，全案審結，處有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
耶誕趴「壁咚」強吻女職員 監視器全都錄男包商認罪
2024/05/06 11:57

耶誕趴「壁咚」強吻女職員 監視器全都錄男包商認罪
朱學恒強吻被判刑 四叉貓、小商人贈花籃「親，免錢的最貴」
2024/03/30 16:18

朱學恒強吻被判刑 四叉貓、小商人贈花籃「親，免錢的最貴」

誰說房車不能有休旅魂？SENTRA改款試駕
正妹在超商說出手機號 噁男暗記騙出強吻猥褻吃官司
2024/04/21 14:54

正妹在超商說出手機號 噁男暗記騙出強吻猥褻吃官司
「妳太漂亮了！」 針灸閉眼被強吻 女病患報警還被告
2024/04/06 22:50

「妳太漂亮了！」 針灸閉眼被強吻 女病患報警還被告
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播