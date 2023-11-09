博士猛寄郵件追求女同事 賠27萬元獲緩刑

施姓男子疑因愛慕女同事，寄送電子郵件20餘封及明信片1封，涉嫌騷擾女同事而被告。（情境照）

2023/11/09 13:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有博士學位，從事教職的施姓男子，疑因愛慕女同事（已離職），從去年9月起，寄送電子郵件20餘封及明信片1封，涉嫌騷擾女同事而被告，一審依跟蹤騷擾罪判刑3月，可易科罰金約9萬元，他上訴二審並賠償27萬元，二審認為他有悔悟且賠償對方，撤銷一審原判決，改判決拘役55日，可易科罰金，緩刑2年，全案確定。

判決書指出，從事教職的施男，於去年9月間，發現女同事封鎖LINE，他心生不滿，從去年9月14日起至11月15日止，接續寄送電子郵件20餘封及明信片1封，要求女同事與他聯繫，並表達對於女同事斷絕聯繫及封鎖的不滿，或表達對女同事的愛意，導致女同事心生畏怖，並足以影響日常生活或社會活動。

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施男辯稱，電子郵件與明信片（含LINE訊息）的內容，與性或性別無關，亦無任何恐嚇用語，且之前雙方互動良好，未見女同事有何不悅，難以認定女同事受到何騷擾，另外，部分電子郵件及明信片內容，雖有情緒性的詛咒或激烈用語，但也並非恐嚇之詞。

台中地院一審卻認為，施男不思以理性、正當方式追求異性，為滿足自身私慾，在女同事已明示拒絕接受施男追求，且封鎖施男通訊軟體後，猶未能尊重女同事意願，陸續以寄發電子郵件及明信片之方式干擾對方，導致女同事心生畏怖並影響日常生活，所為實屬不該，但考量他無前科，依跟蹤騷擾罪判刑3月，可易科罰金。

施男上訴二審，台中地院合議庭認為，施男犯後若確有積極填補損害作為，與女同事調解成立，當場賠償27萬元，堪認他已盡力彌補行為造成的損害，量刑基礎已有不同，撤銷一審判決，改判拘役55日，可易科罰金5萬5000元，緩刑2年，全案判決確定。

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