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5/13威力彩頭獎摃龜！今彩539開2注 獎落台中、彰化

今晚開獎的第113000039期威力彩頭獎摃龜、第113000115期今彩539頭獎開出2注，獎落台中及彰化。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000039期威力彩頭獎摃龜、第113000115期今彩539頭獎開出2注，獎落台中及彰化。（台彩提供；本報合成）

2024/05/13 22:19

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月13日開獎的第113000039期威力彩頭獎均摃龜，第113000115期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由彰化縣彰化市光復里和平路96號1樓的「金大發彩券行」、台中市沙鹿區興安里大同街4號1樓的「千帥彩券行」開出。

第113000039期威力彩中獎號碼為「第一區：15、20、23、26、33、35。第二區：07」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共48注中獎，每注可得2萬元；伍獎共170注中獎，每注可得4000元；陸獎共1373注中獎，每注可得800元；柒獎共2488注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3833注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9394注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2560注中獎，每注可得100元。

第113000115期今彩539中獎號碼為「04、14、33、36、37」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共217注中獎，每注可得2萬元；參獎共7447注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬0888注中獎，每注可得50元。

第113000115期39樂合彩中獎號碼為「04、14、33、36、37」，四合共2注中獎，可得21萬2500元；三合共249注中獎，每注可得1萬1250元；二合共12346注中獎，每注可得1125元。

第113000115期3星彩中獎號碼為「197」，壹獎共60注中獎，每注可得5000元。

第113000115期4星彩中獎號碼為「6650」，壹獎共22注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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