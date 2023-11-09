陳零九代言JPEX挨告最快下週分案 盛竹如替「im.B」拍廣告成借鏡

盛竹如強調沒跟「不動產借貸媒合平台」簽約代言。（資料照，UIP提供）

2023/11/09 10:21

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人陳零九曾替在港、台有高知名度的加密貨幣交易所JPEX代言，捲入平台出金困難爭議，不僅慘賠15%身家，還被投資受害者向調查局台北市調查處舉發，台北地檢署最快下週將把陳從證人改列被告，而近來因代言惹官司的案例，最受矚目的是資深媒體人盛竹如，因收20萬元幫成立不動產借貸媒合平台「im.B」的台灣金隆公司拍廣告，被投資人一併提告，不過盛沒參與經營，已獲不起訴確定。

據了解，此次偵辦JPEX涉犯銀行法、洗錢一案，由調查局台北市調查處陸續收集被害人的相關提告，經統整以後報請北檢指揮偵辦，粗估此案在台被害人恐超過百人，目前已有十多人正式提告；而陳零九曾替JPEX代言，檢調初步雖認為陳也是被害人之一，不過，「台北市調查處已接獲被害人檢舉」，指控陳零九與該平台幕後影武者疑似為同夥，北檢已接獲台北市調查處情資，將一併調查，待陸續收案統整以後，陳也將從證人身分轉為被告，最快下週分案。

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今年7月5日，JPEX在台北小巨蛋舉行《拳上2023 終於之戰》，引起各界矚目，今年9月，知名電競直播主Toyz（劉偉健）在直播中曾談到JPEX衍生的相關爭議，Toyz稱自己也是這起事件的受害者，「卡了10萬U在裡面」，而他就是看到台灣區代言人是陳零九才敢投資，事件爆發後，已有十多位台灣受害者向他哭訴賠了多少錢，他打算聯同受害者找律師提告陳零九。

關於盛竹如替「im.B」拍廣告挨告一案也是由北檢偵辦，北檢查出，槍砲通緝犯曾耀鋒有四海幫背景，改名曾國緯化身台灣金隆公司老闆，利用政府對P2P（去除銀行中介，人對人借貸）管控不足漏洞，成立「im.B」造假債權狂吸90億元；台北地檢署於今年8月依違反銀行法等罪，起訴曾男等30人及法人台灣金隆，現由台北地院審理中。

而盛竹如幫「im.B」拍廣告，吸引投資人參與投資，因此也惹上官司，不過北檢認定盛只朗讀「全台第一家合法公正的不動產媒合互利平台」等廣告台詞，難認明他有參與該公司的經營，因此將盛竹如不起訴，經高檢署駁回再議後，盛已獲不起訴確定。

捲入爭議後，盛竹如強調沒跟「im.B」簽約代言，坦言過去造訪過該公司，也在那拍過照片，但絕對沒有代言，後續沒再與該公司聯絡、也沒見過老闆本人。他表示不排除針對照片侵權一事向對方提告，更呼籲受害者團結。

至於陳零九捲入的JPEX一案，北檢昨就JPEX在台業務展開9路搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張東穎等4人，訊後依涉犯銀行法、洗錢等罪，將庭訊說詞不一致的張東穎、講師施瑀聲押禁見；其他被告還包括業務劉建甫，以5萬元交保、JPEX台灣登記負責人牛耿晟則請回。

檢調獲報，張東穎等在台團隊成員與香港JPEX經營團隊淵源甚深，不過，此波搜索未查獲相關資金。而包括陳零九在內，在台被害人數恐超過百人，目前僅約十多人提告，而該境外虛擬交易平台未先向經濟部辦理公司登記，也未完成洗錢防制的法遵聲明，即在台招攬投資者，因此涉犯銀行法及洗錢等罪。

陳零九捲詐欺疑雲，檢調初步研判他也是投資受害人。 （資料照）

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